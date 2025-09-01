Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
20:23 01.09.2025
Стало известно, кто представит Индию на "Интервидении"
Певец, продюсер и композитор Раухан Малик представит Индию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. РИА Новости, 01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Певец, продюсер и композитор Раухан Малик представит Индию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Встречайте представителя многоликой Индии на "Интервидении 25" - знаменитого певца, продюсера и композитора Раухана Малика. Его творчество уходит корнями глубоко в музыкальную культуру индийского штата Джамму и Кашмир. При этом оно находит отклик у слушателей по всему миру. Через колоритное смешение фолка, рока и поп-музыки певец передаёт в песнях историю и дух своей Родины", - говорится в сообщении.
Как уточняется, творческий путь Малика начался в 2019 году, когда лейбл Stalwart Music Factory, одним из основателей которого был певец, выпустил композицию Raasta. Малик также работал в качестве композитора и продюсера в треке JHELUM. В 2024 году певец получил популярность благодаря треку Ishq, который на протяжении несколько недель был в топ-10 индийского Billboard.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
В музыкальном конкурсе "Интервидение" примут участие 20 стран
12 июня, 10:03
 
