Иноагентам запретили заниматься просвещением в России - РИА Новости, 01.09.2025
00:15 01.09.2025
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России
С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций.
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций. Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и в Кодекс об административных правонарушениях. Так, согласно принятым в ФЗ изменениям, с 1 сентября иностранным агентам (в том числе организациям-иноагентам) запрещено заниматься просветительской деятельностью, тогда как до этого запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних. Также запрещается включать иноагентские некоммерческие организации в реестр социально ориентированных НКО. Запрещается выделение муниципальной финансовой помощи иноагентам. Закон предусматривает и запрет на участие иноагентов в управлении госкорпораций.
Новости
Россия, Общество, Законы
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций.
Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и в Кодекс об административных правонарушениях.
Так, согласно принятым в ФЗ изменениям, с 1 сентября иностранным агентам (в том числе организациям-иноагентам) запрещено заниматься просветительской деятельностью, тогда как до этого запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних. Также запрещается включать иноагентские некоммерческие организации в реестр социально ориентированных НКО. Запрещается выделение муниципальной финансовой помощи иноагентам.
Закон предусматривает и запрет на участие иноагентов в управлении госкорпораций.
Заголовок открываемого материала