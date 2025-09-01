https://ria.ru/20250901/inoagenty-2038722519.html
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России - РИА Новости, 01.09.2025
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России
С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:15:00+03:00
2025-09-01T00:15:00+03:00
2025-09-01T00:15:00+03:00
россия
общество
законы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736922953_63:404:2986:2048_1920x0_80_0_0_4bcaf4ef4044b84ed99aecea547dd5f5.jpg
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций. Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и в Кодекс об административных правонарушениях. Так, согласно принятым в ФЗ изменениям, с 1 сентября иностранным агентам (в том числе организациям-иноагентам) запрещено заниматься просветительской деятельностью, тогда как до этого запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних. Также запрещается включать иноагентские некоммерческие организации в реестр социально ориентированных НКО. Запрещается выделение муниципальной финансовой помощи иноагентам. Закон предусматривает и запрет на участие иноагентов в управлении госкорпораций.
https://ria.ru/20250729/gosduma-2032142047.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736922953_650:613:2563:2048_1920x0_80_0_0_2a43f6c53f142f08f56b2a602c083f9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, законы
Иноагентам запретили заниматься просвещением в России
С 1 сентября иноагенты не смогут заниматься просветительской работой в России
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций.
Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и в Кодекс об административных правонарушениях.
Так, согласно принятым в ФЗ изменениям, с 1 сентября иностранным агентам (в том числе организациям-иноагентам) запрещено заниматься просветительской деятельностью, тогда как до этого запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних. Также запрещается включать иноагентские некоммерческие организации в реестр социально ориентированных НКО. Запрещается выделение муниципальной финансовой помощи иноагентам.
Закон предусматривает и запрет на участие иноагентов в управлении госкорпораций.