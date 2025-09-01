https://ria.ru/20250901/inoagenty-2038722519.html

Иноагентам запретили заниматься просвещением в России

Иноагентам запретили заниматься просвещением в России - РИА Новости, 01.09.2025

Иноагентам запретили заниматься просвещением в России

С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T00:15:00+03:00

2025-09-01T00:15:00+03:00

2025-09-01T00:15:00+03:00

россия

общество

законы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736922953_63:404:2986:2048_1920x0_80_0_0_4bcaf4ef4044b84ed99aecea547dd5f5.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 1 сентября иностранные агенты не смогут заниматься просветительской работой в России, участвовать в управлении государственных корпораций. Соответствующие изменения ранее были внесены в федеральный закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и в Кодекс об административных правонарушениях. Так, согласно принятым в ФЗ изменениям, с 1 сентября иностранным агентам (в том числе организациям-иноагентам) запрещено заниматься просветительской деятельностью, тогда как до этого запрет касался лишь просвещения в отношении несовершеннолетних. Также запрещается включать иноагентские некоммерческие организации в реестр социально ориентированных НКО. Запрещается выделение муниципальной финансовой помощи иноагентам. Закон предусматривает и запрет на участие иноагентов в управлении госкорпораций.

https://ria.ru/20250729/gosduma-2032142047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, законы