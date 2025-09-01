Рейтинг@Mail.ru
Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2025
15:04 01.09.2025 (обновлено: 15:11 01.09.2025)
Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков
Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2025
Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков
Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли, рассказал пресс-секретарь... РИА Новости, 01.09.2025
индия
россия
дмитрий песков
павел зарубин
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Причем страны, которые вы видите в контексте Индии, которые пытаются наказать за то, что она (Индия - ред.) покупает нашу нефть. То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
индия, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Индия, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков

Песков: Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Причем страны, которые вы видите в контексте Индии, которые пытаются наказать за то, что она (Индия - ред.) покупает нашу нефть. То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Владимир Путин и представители делегации РФ во время встречи с премьером Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Оверчук рассказал о переговорах России и Индии в Тяньцзине
Индия Россия Дмитрий Песков Павел Зарубин
 
 
