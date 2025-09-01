https://ria.ru/20250901/indiya-2038863344.html
Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков
2025-09-01T15:04:00+03:00
2025-09-01T15:04:00+03:00
2025-09-01T15:11:00+03:00
индия
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Причем страны, которые вы видите в контексте Индии, которые пытаются наказать за то, что она (Индия - ред.) покупает нашу нефть. То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
индия
россия
