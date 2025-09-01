https://ria.ru/20250901/indiya-2038863344.html

Индию пытаются наказать за покупку российской нефти, заявил Песков

2025-09-01T15:04:00+03:00

2025-09-01T15:04:00+03:00

2025-09-01T15:11:00+03:00

индия

россия

дмитрий песков

павел зарубин

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Индию пытаются наказать за то, что она покупает российскую нефть, совершая коммерческие операции по правилам международной торговли, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Причем страны, которые вы видите в контексте Индии, которые пытаются наказать за то, что она (Индия - ред.) покупает нашу нефть. То есть за то, что она совершает коммерческие операции по коммерческим правилам международной торговли", - сказал Песков журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

индия

россия

2025

индия, россия, дмитрий песков, павел зарубин