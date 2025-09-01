https://ria.ru/20250901/indiya-2038845882.html

Лихачев оценил перспективы транзита индийских грузов по Севморпути

Объем транзита индийских грузов по Северному морскому пути в ближайшие годы может выйти на 5 миллионов тонн, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Объем транзита индийских грузов по Северному морскому пути в ближайшие годы может выйти на 5 миллионов тонн, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Премьер-министр (Индии Нарендра) Моди сегодня провозгласил, что одним из самых перспективных, на его взгляд, новых направлений деятельности является Северный морской путь. Уже работает совместная межправительственная рабочая группа, ее с индийской стороны возглавляет министр транспорта", - сказал Лихачев журналистам. "Есть ориентировочные цифры - на ближайшие годы выйти на индийский транзит по СМП до 5 миллионов тонн. Но я уверен, что эти цифры далеко не ограничат наше сотрудничество в этой сфере", - добавил он.

