Лихачев оценил перспективы транзита индийских грузов по Севморпути
13:41 01.09.2025
Лихачев оценил перспективы транзита индийских грузов по Севморпути
Объем транзита индийских грузов по Северному морскому пути в ближайшие годы может выйти на 5 миллионов тонн, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 01.09.2025
экономика
индия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
северный морской путь
саммит шос в китае в 2025 году
россия
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Объем транзита индийских грузов по Северному морскому пути в ближайшие годы может выйти на 5 миллионов тонн, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Премьер-министр (Индии Нарендра) Моди сегодня провозгласил, что одним из самых перспективных, на его взгляд, новых направлений деятельности является Северный морской путь. Уже работает совместная межправительственная рабочая группа, ее с индийской стороны возглавляет министр транспорта", - сказал Лихачев журналистам. "Есть ориентировочные цифры - на ближайшие годы выйти на индийский транзит по СМП до 5 миллионов тонн. Но я уверен, что эти цифры далеко не ограничат наше сотрудничество в этой сфере", - добавил он.
экономика, индия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", северный морской путь, саммит шос в китае в 2025 году, россия
Экономика, Индия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Северный морской путь, Саммит ШОС в Китае в 2025 году, Россия
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сен - РИА Новости. Объем транзита индийских грузов по Северному морскому пути в ближайшие годы может выйти на 5 миллионов тонн, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Премьер-министр (Индии Нарендра) Моди сегодня провозгласил, что одним из самых перспективных, на его взгляд, новых направлений деятельности является Северный морской путь. Уже работает совместная межправительственная рабочая группа, ее с индийской стороны возглавляет министр транспорта", - сказал Лихачев журналистам.
"Есть ориентировочные цифры - на ближайшие годы выйти на индийский транзит по СМП до 5 миллионов тонн. Но я уверен, что эти цифры далеко не ограничат наше сотрудничество в этой сфере", - добавил он.
Здание посольства Индии в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Индии
ЭкономикаИндияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Северный морской путьСаммит ШОС в Китае в 2025 годуРоссия
 
 
