Путин рассказал о развитии отношений России и Индии

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен – РИА Новости. Российско-индийское сотрудничество активно развивается на принципах особого привилегированного стратегического партнерства, заявил президент РФ Владимир Путин. На встрече с премьером Индии Нарендрой Моди "на полях" саммита ШОС Путин отметил, что 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход отношений двух стран на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. "Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. Налажено многоуровневое взаимодействие", - сказал президент России. Торгово-экономическая кооперация, отметил он, в целом демонстрирует положительную динамику, развиваются туристические обмены."Мы тесно координируем наши усилия на международной арене - ООН, БРИКС, "группа двадцати" и, разумеется, ШОС. Сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях", - сказал Путин.Обращаясь к Моди, Путин отметил, что Россия и Индия десятилетиями поддерживают особые отношения - дружеские, доверительные, что является фундаментом для развития двусторонних отношений в будущем. Эти отношения, добавил российский президент, носят абсолютно непартийный характер и поддерживаются подавляющим большинством народов двух стран.
