На Западе заявили о гневе США из-за решения Индии по России - РИА Новости, 01.09.2025
03:59 01.09.2025 (обновлено: 10:52 01.09.2025)
На Западе заявили о гневе США из-за решения Индии по России
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.“США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику”, — отметил он.Ранее 27 августа вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии.О новых тарифах хозяин Белого дома объявил 6 августа. Поводом для этого стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые рестрикции необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.При этом Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума.
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию, заявил в соцсети Х профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
“США возмущены тем, что Индия предпочла им Китай и Россию. Это несправедливо. США угрожают Индии ультиматумом “мы” или “они”, в то время как Китай и Россия так не поступают. Индия выбрала независимость и свободу определять свою внешнюю политику”, — отметил он.
Ранее 27 августа вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии.
О новых тарифах хозяин Белого дома объявил 6 августа. Поводом для этого стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов. При этом пять раундов торговых переговоров завершились провалом, хотя Нью-Дели ожидал, что пошлины останутся на уровне 15 процентов.
Официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал назвал новые рестрикции необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов.
При этом Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти: по данным аналитической компании Kpler, в июне поставки достигли 11-месячного максимума.
