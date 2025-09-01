Рейтинг@Mail.ru
В Индии заявили, что соблюдали все требования при покупке российской нефти
15:06 01.09.2025
В Индии заявили, что соблюдали все требования при покупке российской нефти
В Индии заявили, что соблюдали все требования при покупке российской нефти - РИА Новости, 01.09.2025
В Индии заявили, что соблюдали все требования при покупке российской нефти
Индия строго соблюдала международные требования при покупке российской нефти и так смогла предотвратить резкий скачок цен, заявил индийский министр нефти Хардип РИА Новости, 01.09.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен — РИА Новости. Индия строго соблюдала международные требования при покупке российской нефти и так смогла предотвратить резкий скачок цен, заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури. "В некоторых кругах много шума вызвала покупка Индией российской нефти. Давайте отделим факты от шума. Российская нефть никогда не подвергалась санкциям, как иранская или венесуэльская; она находится под системой ограничения цен "Большой семерки" и Европейского союза, намеренно разработанной для поддержания поставок нефти при ограничении доходов. Было проведено 18 раундов таких соглашений, и Индия соблюдала каждый из них. Каждая сделка осуществлялась с использованием законных перевозок и страхования, добросовестных трейдеров и проверенных каналов. Индия не нарушала правил", — сказал он.Таким образом удалось стабилизировать рынки и предотвратить катастрофический скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, подчеркнул министр.Он обратил внимание на то, что Индия несколько десятков лет, задолго до конфликта на Украине, оставалась четвертым по величине экспортером нефтепродуктов и перерабатывала целый ряд сортов нефти со всего мира. При этом сама Европа перешла на индийское топливо после того, как сама себе запретила покупать российскую нефть, отметил Пури. По его словам, объем индийского экспорта и маржа нефтепереработки в целом остаются прежними и о спекуляции не идет и речи. Когда мировые цены резко выросли на фоне украинского конфликта, Нью-Дели предпринял решительные меры по защите своих граждан, продолжил министр. Так, индийские нефтекомпании понесли убытки до десяти рупий за литр дизельного топлива, правительство снизило центральные и региональные налоги, а экспортные правила предписали экспортерам продавать не менее 50 процентов бензина и 30 процентов дизельного топлива на внутреннем рынке."Правда в том, что второму по величине производителю в мире, поставляющему почти десять процентов мировой нефти, замены нет. Те, кто указывает пальцем, игнорируют этот факт", — заключил Пури. Двадцать седьмого августа вступила в силу введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии. В общей сложности ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами. Поводом стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов.Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов. Индийские власти также обращают внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и ЕС. Тем не менее Нью-Дели выражает готовность к поиску компромисса и надеется на заключение соглашения.Стороны провели несколько раундов переговоров, но они не увенчались успехом. Основной проблемой, как пишут СМИ, остается требование США о доступе генетически модифицированных сельхозкультур на индийский рынок.
В Индии заявили, что соблюдали все требования при покупке российской нефти

Министр Пури: Индия соблюдала все требования при покупке нефти у России

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 сен — РИА Новости. Индия строго соблюдала международные требования при покупке российской нефти и так смогла предотвратить резкий скачок цен, заявил индийский министр нефти Хардип Сингх Пури.
"В некоторых кругах много шума вызвала покупка Индией российской нефти. Давайте отделим факты от шума. Российская нефть никогда не подвергалась санкциям, как иранская или венесуэльская; она находится под системой ограничения цен "Большой семерки" и Европейского союза, намеренно разработанной для поддержания поставок нефти при ограничении доходов. Было проведено 18 раундов таких соглашений, и Индия соблюдала каждый из них. Каждая сделка осуществлялась с использованием законных перевозок и страхования, добросовестных трейдеров и проверенных каналов. Индия не нарушала правил", — сказал он.
Таким образом удалось стабилизировать рынки и предотвратить катастрофический скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель, подчеркнул министр.
Он обратил внимание на то, что Индия несколько десятков лет, задолго до конфликта на Украине, оставалась четвертым по величине экспортером нефтепродуктов и перерабатывала целый ряд сортов нефти со всего мира.
При этом сама Европа перешла на индийское топливо после того, как сама себе запретила покупать российскую нефть, отметил Пури. По его словам, объем индийского экспорта и маржа нефтепереработки в целом остаются прежними и о спекуляции не идет и речи.
Когда мировые цены резко выросли на фоне украинского конфликта, Нью-Дели предпринял решительные меры по защите своих граждан, продолжил министр.
Так, индийские нефтекомпании понесли убытки до десяти рупий за литр дизельного топлива, правительство снизило центральные и региональные налоги, а экспортные правила предписали экспортерам продавать не менее 50 процентов бензина и 30 процентов дизельного топлива на внутреннем рынке.
"Правда в том, что второму по величине производителю в мире, поставляющему почти десять процентов мировой нефти, замены нет. Те, кто указывает пальцем, игнорируют этот факт", — заключил Пури.
Двадцать седьмого августа вступила в силу введенная Дональдом Трампом 25-процентная пошлина на импорт из Индии. В общей сложности ставка достигла 50 процентов — это один из самых высоких тарифов, установленных Штатами. Поводом стали закупки Нью-Дели российской нефти — американские власти утверждают, что с 2022 года ее доля в индийском импорте выросла с менее чем одного до 42 процентов.
Официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал назвал новые тарифы необоснованными и неблагоразумными. Он отметил, что его страна, как и любая крупная экономика, примет необходимые меры для защиты национальных интересов. Индийские власти также обращают внимание на избирательность американской критики, поскольку российскую нефть продолжают покупать Китай и ЕС. Тем не менее Нью-Дели выражает готовность к поиску компромисса и надеется на заключение соглашения.
Стороны провели несколько раундов переговоров, но они не увенчались успехом. Основной проблемой, как пишут СМИ, остается требование США о доступе генетически модифицированных сельхозкультур на индийский рынок.
