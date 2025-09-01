https://ria.ru/20250901/gudkov--2038914536.html
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Погибший в Курской области заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность, успех российских войск на сумском направлении - это результат его командования, заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев телеканалу "Звезда". "Не секрет, что он не находился в здании Адмиралтейства, он продолжал воевать, просто наращен состав войск был, переданный ему для решения задач, и успех на сумском направлении, не скрою, — это результат командования генерала Гудкова уже в новой должности", - сказал Моисеев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности Гудков удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации, награждён двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами. Шестого июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
