Рейтинг@Mail.ru
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/gudkov--2038914536.html
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность - РИА Новости, 01.09.2025
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность
Погибший в Курской области заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность, успех российских войск на... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T17:48:00+03:00
2025-09-01T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
михаил гудков
владимир путин
курская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030037471_31:0:3389:1889_1920x0_80_0_0_01ee1ad9521d106669f3e1b68db297ab.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Погибший в Курской области заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность, успех российских войск на сумском направлении - это результат его командования, заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев телеканалу "Звезда". "Не секрет, что он не находился в здании Адмиралтейства, он продолжал воевать, просто наращен состав войск был, переданный ему для решения задач, и успех на сумском направлении, не скрою, — это результат командования генерала Гудкова уже в новой должности", - сказал Моисеев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности Гудков удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации, награждён двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами. Шестого июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
https://ria.ru/20250706/gudkov-2027495963.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2030037471_451:0:2970:1889_1920x0_80_0_0_23d6809001ca20693c009fec543ae6e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил гудков, владимир путин, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Михаил Гудков, Владимир Путин, Курская область, Россия
Главком ВМФ: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность

Главком ВМФ Моисеев: Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность

© Фото предоставлено бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехотыДважды Герой России Михаил Гудков
Дважды Герой России Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото предоставлено бойцами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты
Дважды Герой России Михаил Гудков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Погибший в Курской области заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Михаил Гудков продолжал воевать после вступления в новую должность, успех российских войск на сумском направлении - это результат его командования, заявил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев телеканалу "Звезда".
"Не секрет, что он не находился в здании Адмиралтейства, он продолжал воевать, просто наращен состав войск был, переданный ему для решения задач, и успех на сумском направлении, не скрою, — это результат командования генерала Гудкова уже в новой должности", - сказал Моисеев.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
Ранее Минобороны РФ сообщило, что Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. За заслуги в деле обеспечения обороноспособности Гудков удостоен высшего звания - Герой Российской Федерации, награждён двумя орденами Мужества, государственными и ведомственными наградами.
Шестого июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вторым знаком особого отличия - медалью "Золотая Звезда" (посмертно).
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ Гудкова настоящим русским офицером
6 июля, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил ГудковВладимир ПутинКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала