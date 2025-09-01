https://ria.ru/20250901/gruppa-2038852993.html

ОБСЕ ликвидировала Минскую группу, заявил МИД Азербайджана

ОБСЕ ликвидировала Минскую группу, заявил МИД Азербайджана - РИА Новости, 01.09.2025

ОБСЕ ликвидировала Минскую группу, заявил МИД Азербайджана

МИД Азербайджана утверждает, что Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1 сентября принял решение о прекращении... РИА Новости, 01.09.2025

БАКУ, 1 сен - РИА Новости. МИД Азербайджана утверждает, что Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 1 сентября принял решение о прекращении деятельности Минского процесса по карабахскому урегулированию. "Совет министров ОБСЕ сегодня принял решение о прекращении деятельности Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Согласно решению, деятельность Минского процесса ОБСЕ официально прекращена с 1 сентября. Решение принято в ответ на совместное обращение министров иностранных дел Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского министерства. По данным ведомства, также прекращается деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому конфликту и Группы планирования высокого уровня. "Секретариату ОБСЕ поручено завершить все организационные и технические вопросы, связанные с закрытием указанных структур, не позднее 1 декабря 2025 года. В решении также указано, что все ранее принятые в рамках ОБСЕ решения, касающиеся бывшего армяно-азербайджанского конфликта, признаны утратившими силу и недействительными", - отмечается в заявлении МИД Азербайджана. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Кроме того, министры иностранных дел Армении и Азербайджана подписали совместное заявление, адресованное Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, с просьбой о роспуске Минского процесса ОБСЕ по карабахскому урегулированию и связанных с ним структур. Стороны призвали все государства-участники ОБСЕ принять это решение. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

