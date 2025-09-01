https://ria.ru/20250901/gosduma-2038955554.html

В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков

В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение главам субъектов РФ с просьбой предоставить позицию о необходимости усиления уголовной ответственности за неоднократную продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Седьмого июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. "Просим представить позицию о необходимости усиления ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность в данной сфере (продажи безалкогольных тонизирующихх напитков несовершеннолетним - ред.), и внесения изменений в Уголовный кодекс РФ в указанной части, имеющихся проблемах в правоприменительной практике при выявлении и привлечении к административной ответственности в случае совершения обозначенного правонарушения, об устойчивом противоправном поведении лиц, совершающих однородные правонарушения (неоднократность)", - сказано в документе. Останина отметила, что действующее законодательство РФ не содержит положения, устанавливающего уголовное наказание за неоднократную продажу энергетиков детям. Однако, по ее словам, аналогичная ответственность установлена в отношении розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Парламентарий подчеркнула в обращении, что в связи с этим она совместно с другими депутатами Госдумы разработала законопроект, чтобы устранить неполноту правового регулирования. Она добавила, что инициатива была направлена на отзывы в Верховный суд РФ и правительство РФ. Кроме того, по ее словам, Верховный суд РФ поддержал законопроект.

