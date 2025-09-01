Рейтинг@Mail.ru
В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/gosduma-2038955554.html
В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков
В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков - РИА Новости, 01.09.2025
В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение главам субъектов РФ с просьбой предоставить позицию о необходимости усиления уголовной... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:16:00+03:00
2025-09-01T22:16:00+03:00
общество
россия
нина останина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение главам субъектов РФ с просьбой предоставить позицию о необходимости усиления уголовной ответственности за неоднократную продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Седьмого июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. "Просим представить позицию о необходимости усиления ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность в данной сфере (продажи безалкогольных тонизирующихх напитков несовершеннолетним - ред.), и внесения изменений в Уголовный кодекс РФ в указанной части, имеющихся проблемах в правоприменительной практике при выявлении и привлечении к административной ответственности в случае совершения обозначенного правонарушения, об устойчивом противоправном поведении лиц, совершающих однородные правонарушения (неоднократность)", - сказано в документе. Останина отметила, что действующее законодательство РФ не содержит положения, устанавливающего уголовное наказание за неоднократную продажу энергетиков детям. Однако, по ее словам, аналогичная ответственность установлена в отношении розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Парламентарий подчеркнула в обращении, что в связи с этим она совместно с другими депутатами Госдумы разработала законопроект, чтобы устранить неполноту правового регулирования. Она добавила, что инициатива была направлена на отзывы в Верховный суд РФ и правительство РФ. Кроме того, по ее словам, Верховный суд РФ поддержал законопроект.
https://ria.ru/20250715/gosduma-2029334898.html
https://ria.ru/20250605/napitki-2020996453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нина останина, госдума рф
Общество, Россия, Нина Останина, Госдума РФ
В ГД призвали регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков

Останина призвала регионы сообщить об ответственности за продажу энергетиков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение главам субъектов РФ с просьбой предоставить позицию о необходимости усиления уголовной ответственности за неоднократную продажу безалкогольных тонизирующих напитков детям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Седьмого июня президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 500 тысяч рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.
Энергетические напитки в корзине покупателя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Госдума в I чтении обязала предупреждать о вреде энергетиков в рекламе
15 июля, 21:34
"Просим представить позицию о необходимости усиления ответственности лиц, осуществляющих незаконную деятельность в данной сфере (продажи безалкогольных тонизирующихх напитков несовершеннолетним - ред.), и внесения изменений в Уголовный кодекс РФ в указанной части, имеющихся проблемах в правоприменительной практике при выявлении и привлечении к административной ответственности в случае совершения обозначенного правонарушения, об устойчивом противоправном поведении лиц, совершающих однородные правонарушения (неоднократность)", - сказано в документе.
Останина отметила, что действующее законодательство РФ не содержит положения, устанавливающего уголовное наказание за неоднократную продажу энергетиков детям. Однако, по ее словам, аналогичная ответственность установлена в отношении розничной продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции.
Парламентарий подчеркнула в обращении, что в связи с этим она совместно с другими депутатами Госдумы разработала законопроект, чтобы устранить неполноту правового регулирования. Она добавила, что инициатива была направлена на отзывы в Верховный суд РФ и правительство РФ. Кроме того, по ее словам, Верховный суд РФ поддержал законопроект.
Энергетические напитки - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Врач рассказал о вреде энергетиков
5 июня, 03:14
 
ОбществоРоссияНина ОстанинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала