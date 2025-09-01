https://ria.ru/20250901/gosduma-2038729899.html

В ГД предложили меру поддержки детям из многодетных семей в допобразовании

В ГД предложили меру поддержки детям из многодетных семей в допобразовании - РИА Новости, 01.09.2025

В ГД предложили меру поддержки детям из многодетных семей в допобразовании

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением поддержать инициативу... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T01:30:00+03:00

2025-09-01T01:30:00+03:00

2025-09-01T01:31:00+03:00

общество

россия

яна лантратова

сергей миронов

госдума рф

законы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением поддержать инициативу партии о разработке и внедрении федерального целевого цифрового сертификата для оплаты дополнительного образования детям из многодетных семей, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Предлагаем инициировать разработку и внедрение федеральной меры поддержки в формате целевого цифрового сертификата, номинированного в установленном размере, предоставляемого на каждого ребенка в многодетной семье", - сказано в письме. Отмечается, что данный сертификат должен быть предназначен исключительно для оплаты услуг по дополнительному образованию и развитию детей в аккредитованных организациях, работающих в сфере информационных технологий (ИТ-компании, образовательные центры, вузовские кружки), творчества (художественные и музыкальные школы, студии, театральные кружки) и спорта (спортивные школы, секции, федерации). "При помощи сертификата многодетные семьи должны получить возможность оплачивать обучение в аккредитованных организациях. Для обеспечения прозрачности и контроля за расходованием средств - использоваться через специальную платформу, интегрированную с существующими государственными информационными системами", - сказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что дороговизна дополнительного образования являются ключевым препятствием для полноценного развития детей из многодетных семей. "Попробуйте оплатите несколько кружков или спортивных секций трем, четырем, пяти детям. Да никаких денег на это не хватит! А школ, где они получают современные знания по программированию и робототехнике, где учителя дают специализированное художественное образование, или где есть хорошие спортивные секции, немного, и попасть туда очень сложно", - считает лидер партии. По словам Миронова, высокие расходы на допобразование приводят к нереализованному потенциалу талантливых детей, а в долгосрочной перспективе - к упущенным возможностям для формирования кадрового резерва России. "Мы предлагаем ввести цифровой сертификат на каждого ребенка из многодетной семьи. Его можно будет потратить на качественное дополнительное образование - в аккредитованных центрах, кружках, секциях. Сертификат будет работать через цифровую платформу, чтобы всё было прозрачно и целенаправленно", - сообщила Лантратова агентству. Депутат считает, что эта мера станет инвестицией в будущее. Она подчеркнула, что реализация данной инициативы нужна, чтобы ни один талант не остался невостребованным и ни одна семья не отказалась от мечты ребенка из-за нехватки денег. "Надеемся, что Минпросвещения поддержит нашу инициативу. Ведь равные возможности для всех - это основа сильной России", - подытожила Лантратова.

https://ria.ru/20250826/pitanie-2037563951.html

https://ria.ru/20250813/vuz-2034942180.html

https://ria.ru/20250812/gosduma-2034822310.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, яна лантратова, сергей миронов, госдума рф, законы