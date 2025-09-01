Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/gosduma-2038723442.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах - РИА Новости, 01.09.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:22:00+03:00
2025-09-01T00:22:00+03:00
общество
владислав даванков
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего профессионального образования бесплатным доступом к Wi-Fi, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на обеспечение беспроводного доступа к сети "Интернет" по стандартам серии IEEE 802.11 (Wi-Fi) в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования для участников образовательного процесса", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагается наделить кабмин полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа интернету. Финансовое обеспечение указанной обязанности предлагается осуществлять за счет средств, полученных образовательной организацией высшего образования от приносящей доход деятельности, и из внебюджетных источников. В сопроводительных документах отмечается, что использование интернета в образовательных организациях предоставляет учащимся и преподавателям доступ к большому количеству образовательных ресурсов, электронных библиотек, онлайн-курсов и других инструментов, способствующих повышению эффективности учебного процесса и качества образования, что крайне важно для успешного развития экономики в XXI веке. Авторы проекта уточнили, что в последние годы органы власти и организации проводят большую работу по расширению бесплатного доступа к интернету, в то же время открытие точек беспроводного доступа в крупных городах и оснащение компьютерных классов в государственных и негосударственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования кардинально не решают проблемы информационного неравенства. По их словам, возможности интернета в образовательном процессе во многих колледжах и вузах не используются в полной мере по причине загруженности компьютерных классов, а также из-за отсутствия беспроводного доступа. Кроме того, по мнению депутатов, ситуация усугубляется отсутствием у многих студентов домашнего подключения к интернету вследствие материальных, технических или иных проблем. Авторы инициативы подчеркнули, что принятие законопроекта позволит решить проблемы информационного неравенства, повысить эффективность учебного процесса и качество образования, поскольку будет способствовать развитию критического мышления, навыков поиска и анализа информации, а также цифровой грамотности.
https://ria.ru/20250827/chernyshenko-2037879429.html
https://ria.ru/20250716/saransk-2029530763.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владислав даванков, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах

Депутаты Даванков и Нилов предложили ввести бесплатный доступ к Wi-Fi в вузах

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего профессионального образования бесплатным доступом к Wi-Fi, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Чернышенко рассказал, сколько студентов будут учиться в российских вузах
27 августа, 14:24
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на обеспечение беспроводного доступа к сети "Интернет" по стандартам серии IEEE 802.11 (Wi-Fi) в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования для участников образовательного процесса", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагается наделить кабмин полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа интернету.
Финансовое обеспечение указанной обязанности предлагается осуществлять за счет средств, полученных образовательной организацией высшего образования от приносящей доход деятельности, и из внебюджетных источников.
В сопроводительных документах отмечается, что использование интернета в образовательных организациях предоставляет учащимся и преподавателям доступ к большому количеству образовательных ресурсов, электронных библиотек, онлайн-курсов и других инструментов, способствующих повышению эффективности учебного процесса и качества образования, что крайне важно для успешного развития экономики в XXI веке.
Авторы проекта уточнили, что в последние годы органы власти и организации проводят большую работу по расширению бесплатного доступа к интернету, в то же время открытие точек беспроводного доступа в крупных городах и оснащение компьютерных классов в государственных и негосударственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования кардинально не решают проблемы информационного неравенства.
По их словам, возможности интернета в образовательном процессе во многих колледжах и вузах не используются в полной мере по причине загруженности компьютерных классов, а также из-за отсутствия беспроводного доступа.
Кроме того, по мнению депутатов, ситуация усугубляется отсутствием у многих студентов домашнего подключения к интернету вследствие материальных, технических или иных проблем.
Авторы инициативы подчеркнули, что принятие законопроекта позволит решить проблемы информационного неравенства, повысить эффективность учебного процесса и качество образования, поскольку будет способствовать развитию критического мышления, навыков поиска и анализа информации, а также цифровой грамотности.
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Саранске появятся точки с бесплатным Wi-Fi
16 июля, 17:35
 
ОбществоВладислав ДаванковЯрослав НиловГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала