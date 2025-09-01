https://ria.ru/20250901/gosduma-2038723442.html
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах - РИА Новости, 01.09.2025
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T00:22:00+03:00
2025-09-01T00:22:00+03:00
2025-09-01T00:22:00+03:00
общество
владислав даванков
ярослав нилов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего профессионального образования бесплатным доступом к Wi-Fi, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на обеспечение беспроводного доступа к сети "Интернет" по стандартам серии IEEE 802.11 (Wi-Fi) в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования для участников образовательного процесса", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагается наделить кабмин полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа интернету. Финансовое обеспечение указанной обязанности предлагается осуществлять за счет средств, полученных образовательной организацией высшего образования от приносящей доход деятельности, и из внебюджетных источников. В сопроводительных документах отмечается, что использование интернета в образовательных организациях предоставляет учащимся и преподавателям доступ к большому количеству образовательных ресурсов, электронных библиотек, онлайн-курсов и других инструментов, способствующих повышению эффективности учебного процесса и качества образования, что крайне важно для успешного развития экономики в XXI веке. Авторы проекта уточнили, что в последние годы органы власти и организации проводят большую работу по расширению бесплатного доступа к интернету, в то же время открытие точек беспроводного доступа в крупных городах и оснащение компьютерных классов в государственных и негосударственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования кардинально не решают проблемы информационного неравенства. По их словам, возможности интернета в образовательном процессе во многих колледжах и вузах не используются в полной мере по причине загруженности компьютерных классов, а также из-за отсутствия беспроводного доступа. Кроме того, по мнению депутатов, ситуация усугубляется отсутствием у многих студентов домашнего подключения к интернету вследствие материальных, технических или иных проблем. Авторы инициативы подчеркнули, что принятие законопроекта позволит решить проблемы информационного неравенства, повысить эффективность учебного процесса и качество образования, поскольку будет способствовать развитию критического мышления, навыков поиска и анализа информации, а также цифровой грамотности.
https://ria.ru/20250827/chernyshenko-2037879429.html
https://ria.ru/20250716/saransk-2029530763.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владислав даванков, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Владислав Даванков, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах
Депутаты Даванков и Нилов предложили ввести бесплатный доступ к Wi-Fi в вузах
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего профессионального образования бесплатным доступом к Wi-Fi, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков
("Новые люди") и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов
.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на обеспечение беспроводного доступа к сети "Интернет" по стандартам серии IEEE 802.11 (Wi-Fi) в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования для участников образовательного процесса", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагается наделить кабмин полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа интернету.
Финансовое обеспечение указанной обязанности предлагается осуществлять за счет средств, полученных образовательной организацией высшего образования от приносящей доход деятельности, и из внебюджетных источников.
В сопроводительных документах отмечается, что использование интернета в образовательных организациях предоставляет учащимся и преподавателям доступ к большому количеству образовательных ресурсов, электронных библиотек, онлайн-курсов и других инструментов, способствующих повышению эффективности учебного процесса и качества образования, что крайне важно для успешного развития экономики в XXI веке.
Авторы проекта уточнили, что в последние годы органы власти и организации проводят большую работу по расширению бесплатного доступа к интернету, в то же время открытие точек беспроводного доступа в крупных городах и оснащение компьютерных классов в государственных и негосударственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования кардинально не решают проблемы информационного неравенства.
По их словам, возможности интернета в образовательном процессе во многих колледжах и вузах не используются в полной мере по причине загруженности компьютерных классов, а также из-за отсутствия беспроводного доступа.
Кроме того, по мнению депутатов, ситуация усугубляется отсутствием у многих студентов домашнего подключения к интернету вследствие материальных, технических или иных проблем.
Авторы инициативы подчеркнули, что принятие законопроекта позволит решить проблемы информационного неравенства, повысить эффективность учебного процесса и качество образования, поскольку будет способствовать развитию критического мышления, навыков поиска и анализа информации, а также цифровой грамотности.