В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах

В Госдуму внесут проект о бесплатном доступе к Wi-Fi в вузах

2025-09-01T00:22:00+03:00

общество

владислав даванков

ярослав нилов

госдума рф

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается обеспечить организации среднего профессионального и высшего профессионального образования бесплатным доступом к Wi-Fi, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на обеспечение беспроводного доступа к сети "Интернет" по стандартам серии IEEE 802.11 (Wi-Fi) в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего профессионального и высшего профессионального образования для участников образовательного процесса", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом во избежание злоупотреблений и доступа пользователей к информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, предлагается наделить кабмин полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа интернету. Финансовое обеспечение указанной обязанности предлагается осуществлять за счет средств, полученных образовательной организацией высшего образования от приносящей доход деятельности, и из внебюджетных источников. В сопроводительных документах отмечается, что использование интернета в образовательных организациях предоставляет учащимся и преподавателям доступ к большому количеству образовательных ресурсов, электронных библиотек, онлайн-курсов и других инструментов, способствующих повышению эффективности учебного процесса и качества образования, что крайне важно для успешного развития экономики в XXI веке. Авторы проекта уточнили, что в последние годы органы власти и организации проводят большую работу по расширению бесплатного доступа к интернету, в то же время открытие точек беспроводного доступа в крупных городах и оснащение компьютерных классов в государственных и негосударственных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования кардинально не решают проблемы информационного неравенства. По их словам, возможности интернета в образовательном процессе во многих колледжах и вузах не используются в полной мере по причине загруженности компьютерных классов, а также из-за отсутствия беспроводного доступа. Кроме того, по мнению депутатов, ситуация усугубляется отсутствием у многих студентов домашнего подключения к интернету вследствие материальных, технических или иных проблем. Авторы инициативы подчеркнули, что принятие законопроекта позволит решить проблемы информационного неравенства, повысить эффективность учебного процесса и качество образования, поскольку будет способствовать развитию критического мышления, навыков поиска и анализа информации, а также цифровой грамотности.

