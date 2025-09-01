https://ria.ru/20250901/gorlovka-2038942197.html
Дрон ВСУ повредил автобусы в Горловке
Два автобуса получили повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ по центру Горловки в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.09.2025
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два автобуса получили повреждения в результате атаки БПЛА ВСУ по центру Горловки в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 19.25 атаковали центр Горловки при помощи БПЛА-камикадзе. "В результате атаки БПЛА украинских террористов в микрорайоне "Квартал 88" (Центрально-Городской район Горловки) повреждены два автобуса. К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
