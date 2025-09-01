https://ria.ru/20250901/gorlovka-2038906009.html

Украинский дрон атаковал гражданскую машину в ДНР

Украинский дрон атаковал гражданскую машину в ДНР - РИА Новости, 01.09.2025

Украинский дрон атаковал гражданскую машину в ДНР

Украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю в центре Горловки в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T17:11:00+03:00

2025-09-01T17:11:00+03:00

2025-09-01T17:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю в центре Горловки в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по гражданскому автомобилю в посёлке Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки). К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, стирол, происшествия