Украинский дрон атаковал гражданскую машину в ДНР
Украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю в центре Горловки в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 01.09.2025
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник нанёс удар по гражданскому автомобилю в центре Горловки в ДНР, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. "Дрон вооруженных формирований Украины нанёс удар по гражданскому автомобилю в посёлке Нижний Хутор (Центрально-Городской район Горловки). К счастью, без пострадавших", - написал Приходько в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
РИА Новости
