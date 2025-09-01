https://ria.ru/20250901/google-2038959332.html
Google опровергла сообщения о проблеме с безопасностью Gmail
технологии
google
youtube
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Google назвала сообщения о серьезной проблеме с безопасностью Gmail ложными, а также объявила, что продолжает блокировать более 99,9% вредоносных программ и попыток совершить фишинговые атаки, следует из пресс-релиза Google. "Недавно появилось несколько неточных заявлений, в которых ошибочно говорилось, что мы предупредили всех пользователей Gmail о серьезной проблеме с безопасностью Gmail. Это совершенно неправда. Несмотря на то, что фишеры всегда ищут способы проникнуть в почтовые ящики, наша защита продолжает блокировать более 99,9% попыток фишинга и вредоносных программ, не позволяя им связаться с пользователями", - отмечается в релизе. Компания порекомендовала пользователям использовать безопасные альтернативные пароли, такие как ключи доступа, а также следовать рекомендациям для выявления фишинговых атак с последующим сообщением о них. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
