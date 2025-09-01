Рейтинг@Mail.ru
Google опровергла сообщения о проблеме с безопасностью Gmail - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/google-2038959332.html
Google опровергла сообщения о проблеме с безопасностью Gmail
Google опровергла сообщения о проблеме с безопасностью Gmail - РИА Новости, 01.09.2025
Google опровергла сообщения о проблеме с безопасностью Gmail
Google назвала сообщения о серьезной проблеме с безопасностью Gmail ложными, а также объявила, что продолжает блокировать более 99,9% вредоносных программ и... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T23:17:00+03:00
2025-09-01T23:17:00+03:00
технологии
google
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_26824ff75ef57240c6644fd9ddf2e5eb.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Google назвала сообщения о серьезной проблеме с безопасностью Gmail ложными, а также объявила, что продолжает блокировать более 99,9% вредоносных программ и попыток совершить фишинговые атаки, следует из пресс-релиза Google. "Недавно появилось несколько неточных заявлений, в которых ошибочно говорилось, что мы предупредили всех пользователей Gmail о серьезной проблеме с безопасностью Gmail. Это совершенно неправда. Несмотря на то, что фишеры всегда ищут способы проникнуть в почтовые ящики, наша защита продолжает блокировать более 99,9% попыток фишинга и вредоносных программ, не позволяя им связаться с пользователями", - отмечается в релизе. Компания порекомендовала пользователям использовать безопасные альтернативные пароли, такие как ключи доступа, а также следовать рекомендациям для выявления фишинговых атак с последующим сообщением о них. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://ria.ru/20250827/rossiya-2037887519.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150965/65/1509656550_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_89255479846bb0e4fb97c40618fd76f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google, youtube
Технологии, Google, YouTube
Google опровергла сообщения о проблеме с безопасностью Gmail

Google назвала ложными сообщения о серьезной проблеме с безопасностью Gmail

© AP Photo / Patricia De Melo MoreiraЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Google назвала сообщения о серьезной проблеме с безопасностью Gmail ложными, а также объявила, что продолжает блокировать более 99,9% вредоносных программ и попыток совершить фишинговые атаки, следует из пресс-релиза Google.
"Недавно появилось несколько неточных заявлений, в которых ошибочно говорилось, что мы предупредили всех пользователей Gmail о серьезной проблеме с безопасностью Gmail. Это совершенно неправда. Несмотря на то, что фишеры всегда ищут способы проникнуть в почтовые ящики, наша защита продолжает блокировать более 99,9% попыток фишинга и вредоносных программ, не позволяя им связаться с пользователями", - отмечается в релизе.
Компания порекомендовала пользователям использовать безопасные альтернативные пароли, такие как ключи доступа, а также следовать рекомендациям для выявления фишинговых атак с последующим сообщением о них.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Роскомнадзор напомнил, что не ограничивал работу Google Meet
27 августа, 15:02
 
ТехнологииGoogleYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала