https://ria.ru/20250901/gibel-2038758014.html
При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек
При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек - РИА Новости, 01.09.2025
При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек
По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T07:09:00+03:00
2025-09-01T07:09:00+03:00
2025-09-01T07:55:00+03:00
афганистан
землетрясение
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти."По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в Афганистане в результате землетрясения", - указывает телеканал.Пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафат Заман, по данным телеканала, заявил, что власти начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи пострадавшим.В свою очередь новостной портал Tolo news со ссылкой на представителя провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям сообщает, что больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара."В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами", - пишет Tolo news.Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага - в восемь километров, магнитуду - в 6,0.
https://ria.ru/20250830/ssha-2038589550.html
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_094803a406003918c3840565a82e2abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, землетрясение, в мире
Афганистан, Землетрясение, В мире
При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек
При землетрясении в Афганистане погибли 250 человек, более 500 пострадали
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.
По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на власти.
«
"По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в Афганистане в результате землетрясения", - указывает телеканал.
Пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафат Заман, по данным телеканала, заявил, что власти начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи пострадавшим.
В свою очередь новостной портал Tolo news со ссылкой на представителя провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям сообщает, что больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара.
«
"В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами", - пишет Tolo news.
Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага - в восемь километров, магнитуду - в 6,0.