https://ria.ru/20250901/gibel-2038758014.html

При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек

При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек - РИА Новости, 01.09.2025

При землетрясении в Афганистане погибли как минимум 250 человек

По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:09:00+03:00

2025-09-01T07:09:00+03:00

2025-09-01T07:55:00+03:00

афганистан

землетрясение

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150875/90/1508759053_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_af21ae4855ef96aee58b47798c6d262b.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в результате землетрясения в Афганистане, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти."По меньшей мере 250 человек погибли и более 500 пострадали в Афганистане в результате землетрясения", - указывает телеканал.Пресс-секретарь минздрава Афганистана Шарафат Заман, по данным телеканала, заявил, что власти начали масштабную спасательную операцию и мобилизовали сотни людей для помощи пострадавшим.В свою очередь новостной портал Tolo news со ссылкой на представителя провинциального управления по готовности к стихийным бедствиям сообщает, что больше всего от удара стихи пострадали уезды Нургал, Цавкай, Ватапур, Манугай и Чапа-Дара."В результате землетрясения несколько деревень в уезде Нургал оказались погребены под землей, и, по оценкам, сотни людей могут оставаться под завалами", - пишет Tolo news.Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в 57 километрах к северо-востоку от афганского города Джелалабад с очагом на глубине 35 километров. Позднее расстояние до города было скорректировано EMSC до 50 километров, а глубина очага - до 10 километров. При этом Геологическая служба США (USGS) оценила расстояние от эпицентра до Джелалабада в 27 километров, глубину очага - в восемь километров, магнитуду - в 6,0.

https://ria.ru/20250830/ssha-2038589550.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

афганистан, землетрясение, в мире