https://ria.ru/20250901/germaniya-2038865478.html

Мерц допустил обсуждение воинской повинности для женщин

Мерц допустил обсуждение воинской повинности для женщин - РИА Новости, 01.09.2025

Мерц допустил обсуждение воинской повинности для женщин

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность обсуждения воинской повинности для женщин, но это было бы лишь "третьим или четвертым шагом". РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T15:13:00+03:00

2025-09-01T15:13:00+03:00

2025-09-01T15:13:00+03:00

в мире

германия

северный рейн-вестфалия

фридрих мерц

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность обсуждения воинской повинности для женщин, но это было бы лишь "третьим или четвертым шагом". "И да, на вопрос о том, могут ли женщины проходить военную службу, ответ есть. Обязаны ли они проходить военную службу, ответа нет. Основной закон чётко гласит, что на военную службу могут быть призваны только мужчины. Вопрос о том, актуально ли это и нужно ли это менять, требует политического и социально-политического обсуждения. Я могу себе это представить, но это, безусловно, лишь третий или четвёртый шаг. Сейчас мы сделаем первый и второй шаги в правильном направлении, а затем продолжим обсуждение", - заявил Мерц на пресс-конференции во время визита в Северный Рейн-Вестфалию. Трансляцию вел телеканал Phoenix. На минувшей неделе правительство ФРГ приняло законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности "в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.

https://ria.ru/20250825/povinnost-2037382870.html

германия

северный рейн-вестфалия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, северный рейн-вестфалия, фридрих мерц