Мерц допустил обсуждение воинской повинности для женщин - РИА Новости, 01.09.2025
15:13 01.09.2025
Мерц допустил обсуждение воинской повинности для женщин
в мире
германия
северный рейн-вестфалия
фридрих мерц
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность обсуждения воинской повинности для женщин, но это было бы лишь "третьим или четвертым шагом". "И да, на вопрос о том, могут ли женщины проходить военную службу, ответ есть. Обязаны ли они проходить военную службу, ответа нет. Основной закон чётко гласит, что на военную службу могут быть призваны только мужчины. Вопрос о том, актуально ли это и нужно ли это менять, требует политического и социально-политического обсуждения. Я могу себе это представить, но это, безусловно, лишь третий или четвёртый шаг. Сейчас мы сделаем первый и второй шаги в правильном направлении, а затем продолжим обсуждение", - заявил Мерц на пресс-конференции во время визита в Северный Рейн-Вестфалию. Трансляцию вел телеканал Phoenix. На минувшей неделе правительство ФРГ приняло законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности "в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.
германия
северный рейн-вестфалия
в мире, германия, северный рейн-вестфалия, фридрих мерц
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Фридрих Мерц
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность обсуждения воинской повинности для женщин, но это было бы лишь "третьим или четвертым шагом".
"И да, на вопрос о том, могут ли женщины проходить военную службу, ответ есть. Обязаны ли они проходить военную службу, ответа нет. Основной закон чётко гласит, что на военную службу могут быть призваны только мужчины. Вопрос о том, актуально ли это и нужно ли это менять, требует политического и социально-политического обсуждения. Я могу себе это представить, но это, безусловно, лишь третий или четвёртый шаг. Сейчас мы сделаем первый и второй шаги в правильном направлении, а затем продолжим обсуждение", - заявил Мерц на пресс-конференции во время визита в Северный Рейн-Вестфалию. Трансляцию вел телеканал Phoenix.
На минувшей неделе правительство ФРГ приняло законопроект о новой форме военной службы на добровольной основе. Законопроект предусматривает возможность возврата к обязательной воинской повинности "в случае ухудшения ситуации с безопасностью или исчерпания возможностей добровольной службы". Законопроект предполагает введение обязанности заполнения всеми молодыми мужчинами, родившимися после 31 декабря 2007 года, опросника о весе, росте и личных данных. Опросник может также заполняться женщинами по собственной инициативе. Системы воинского учета будут возвращены, модернизированы и оцифрованы. Целью модернизации военной службы служит укрепление регулярных и резервных сил бундесвера для противодействия текущим угрозам безопасности.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
В ФРГ выступили за автоматическое возобновление воинской повинности
25 августа, 10:18
 
В миреГерманияСеверный Рейн-ВестфалияФридрих Мерц
 
 
