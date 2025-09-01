https://ria.ru/20250901/gaz-2038832625.html

Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов

Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов - РИА Новости, 01.09.2025

Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов

Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении, следует из подсчетов РИА Новости на... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T12:53:00+03:00

2025-09-01T12:53:00+03:00

2025-09-01T12:56:00+03:00

экономика

европа

россия

турция

газпром

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_bd3fa6c9212a95221f7a2c30af072a39.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, за 8 месяцев с начала года составил почти 11,5 миллиарда кубометров. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в августе показатель составил почти 1,56 миллиарда кубометров. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 5,5% больше по сравнению с августом прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.

https://ria.ru/20250723/gaz-2030571932.html

европа

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, европа, россия, турция, газпром, турецкий поток