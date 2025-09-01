https://ria.ru/20250901/gaz-2038832625.html
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов - РИА Новости, 01.09.2025
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов
Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении, следует из подсчетов РИА Новости на... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:53:00+03:00
2025-09-01T12:53:00+03:00
2025-09-01T12:56:00+03:00
экономика
европа
россия
турция
газпром
турецкий поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:347:3023:2047_1920x0_80_0_0_bd3fa6c9212a95221f7a2c30af072a39.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, за 8 месяцев с начала года составил почти 11,5 миллиарда кубометров. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в августе показатель составил почти 1,56 миллиарда кубометров. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 5,5% больше по сравнению с августом прошлого года. "Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу. Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.
https://ria.ru/20250723/gaz-2030571932.html
европа
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752712327_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5091070c5fe80fa90ac20a20e26013d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, россия, турция, газпром, турецкий поток
Экономика, Европа, Россия, Турция, Газпром, Турецкий поток
Экспорт российского газа в Европу вырос почти на семь процентов
ENTSOG: экспорт газа из России в Европу по "Турецкому потоку" вырос на 6,7%
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Экспорт газа из России по "Турецкому потоку" в Европу в январе-августе 2025 года вырос почти на 7% в годовом выражении, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).
Транспортировка газа через пункт "Странджа 2 - Малкочлар", который расположен на болгаро-турецкой границе, за 8 месяцев с начала года составил почти 11,5 миллиарда кубометров. Это на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в августе показатель составил почти 1,56 миллиарда кубометров. Это на 2,3% меньше по сравнению с прошлым месяцем и на 5,5% больше по сравнению с августом прошлого года.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России
в Турцию
через Черное море
. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии
, Румынии
, Греции
, Северной Македонии
, Боснии
и Герцеговине, Венгрии
. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину
с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома
" в Европу
.
Как следует из данных ENTSOG, поставки газа по "турецкому коридору" в прошлом году выросли на 22,3%, до 16,7 миллиарда кубометров, а по украинскому – на 5,1%, до 16,1 миллиарда. При этом поставки в Европу по "Турецкому потоку" впервые оказались больше, чем транзитом по украинской территории. Суммарно же поставки трубопроводного газа из России в Европу в прошлом году выросли на 13,2% – до 32,75 миллиарда кубометров.