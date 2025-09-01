https://ria.ru/20250901/foto-2038783723.html

Появились первые фотографии подозреваемого в убийстве Парубия

Появились первые фотографии подозреваемого в убийстве Парубия - РИА Новости, 01.09.2025

Появились первые фотографии подозреваемого в убийстве Парубия

Национальная полиция Украины опубликовала в Telegram-канале первые фотографии с места задержания подозреваемого в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T10:01:00+03:00

2025-09-01T10:01:00+03:00

2025-09-01T11:34:00+03:00

в мире

украина

андрей парубий

убийство парубия во львове

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038780360_0:27:1280:747_1920x0_80_0_0_110439264ccb57d685c823b8711fad34.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Национальная полиция Украины опубликовала в Telegram-канале первые фотографии с места задержания подозреваемого в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.Причастного к многочисленным преступлениям киевского режима Парубия застрелили во Львове 30 августа. Стрелявшему удалось скрыться, в городе объявили спецоперацию "Сирена".Чем известен Парубий* Организация признана террористической и запрещена в России.** Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20250830/zaharova-2038574479.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент убийства Парубия Момент убийства Парубия 2025-09-01T10:01 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, андрей парубий, убийство парубия во львове