Появились первые фотографии подозреваемого в убийстве Парубия
Появились первые фото подозреваемого в убийстве экс-главы СНБО Парубия
© Фото : Национальная полиция УкраиныЗадержание подозреваемого в убийстве Парубия
© Фото : Национальная полиция Украины
Задержание подозреваемого в убийстве Парубия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Национальная полиция Украины опубликовала в Telegram-канале первые фотографии с места задержания подозреваемого в убийстве бывшего главы СНБО и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Чем известен Парубий
- С ноября 2013 по февраль 2014-го координировал Евромайдан. Выступал фактическим комендантом его палаточного лагеря и главой отрядов "Самообороны Майдана".
- Бывший начальник СБУ Александр Якименко заявлял, что по полиции и митингующим стреляли из здания филармонии, за которое отвечал Парубий.
- В феврале 2014-го был назначен на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, был одним из инициаторов создания Нацгвардии, в состав которой вошли отряды "Правого сектора"*.
- В марте 2014 года предлагал ввести визы для граждан России, а затем — ставить штамп в паспортах о выезде из страны.
- Парубия обвиняли в причастности к организации пожара в одесском Доме профсоюзов. Жертвами трагедии стали 48 человек, более 250 пострадали.
- Созданная по его поручительству группа ангажированных журналистов под неофициальным названием "Второе мая" препятствовала расследованию, сообщали РИА Новости в подпольном движении Stop Grave.
- Был спикером Верховной рады в 2016-2019 годах, депутатом нескольких созывов и сторонником украинских националистов.
- В 1988 году возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась восстановлением могил боевиков УПА**.
- В апреле 2010-го пытался сорвать голосование за ратификацию украинско-российского соглашения о продлении срока пребывания Черноморского флота в Крыму.
- В декабре 2018-го участвовал в Объединительном соборе, создавшем раскольническую Православную церковь Украины.
- В этом же году оскандалился во время выступления на украинском телевидении, назвав Гитлера "самым большим демократом".
- На Парубия совершали покушение в 2014 году в центре Киева: неизвестный бросил в его сторону гранату.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
** Запрещенная в России экстремистская организация.
Захарова прокомментировала убийство Парубия
30 августа, 20:15