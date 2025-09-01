https://ria.ru/20250901/finljandija-2038732629.html

В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией - РИА Новости, 01.09.2025

В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии в понедельник, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T01:48:00+03:00

2025-09-01T01:48:00+03:00

2025-09-01T01:48:00+03:00

в мире

россия

финляндия

эстония

дмитрий песков

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии в понедельник, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями. Как рассказал ранее один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, флешмоб пройдет в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией. Участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в ночь на 1 сентября. Как уточнял Девяткин, это ровно столько, сколько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва" (МАПП "Ивангород" с российской стороны), чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями. Цель мероприятия, по словам депутата, - показать, что поездки из Финляндию в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию недоступны многим людям. Девяткин ранее сообщил, что участники акции также подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением обратиться к властям и рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное"). Ранее депутат совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250827/finlyandiya-2037977190.html

https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html

россия

финляндия

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, эстония, дмитрий песков, мария захарова