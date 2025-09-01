Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/finljandija-2038732629.html
В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией
В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией - РИА Новости, 01.09.2025
В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией
Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии в понедельник, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T01:48:00+03:00
2025-09-01T01:48:00+03:00
в мире
россия
финляндия
эстония
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_c5e1e84ebf2035824b4a438aa04fc420.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии в понедельник, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями. Как рассказал ранее один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, флешмоб пройдет в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией. Участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в ночь на 1 сентября. Как уточнял Девяткин, это ровно столько, сколько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва" (МАПП "Ивангород" с российской стороны), чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями. Цель мероприятия, по словам депутата, - показать, что поездки из Финляндию в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию недоступны многим людям. Девяткин ранее сообщил, что участники акции также подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением обратиться к властям и рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное"). Ранее депутат совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20250827/finlyandiya-2037977190.html
https://ria.ru/20250825/finlyandiya-2037061860.html
россия
финляндия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152657/84/1526578486_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d9fb926aa5d35e8909e4ee0e1b6a84b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, эстония, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Эстония, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В городе Лаппеенранта пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии в понедельник, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями.
Как рассказал ранее один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, флешмоб пройдет в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Худший президент": в Финляндии осудили выпад Стубба в адрес России
27 августа, 22:46
Участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в ночь на 1 сентября. Как уточнял Девяткин, это ровно столько, сколько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва" (МАПП "Ивангород" с российской стороны), чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями. Цель мероприятия, по словам депутата, - показать, что поездки из Финляндию в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию недоступны многим людям.
Девяткин ранее сообщил, что участники акции также подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением обратиться к властям и рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное").
Ранее депутат совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Пограничный переход между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
"Неужели все?": Финляндия объявила о катастрофе из-за России
25 августа, 08:00
 
В миреРоссияФинляндияЭстонияДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала