В Финляндии пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией

В городе Лаппеенранта пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Флешмоб в поддержку открытия границы с Россией пройдет в Финляндии в понедельник, участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в знак солидарности с теми, кто не может отстоять очереди на эстонском КПП "Нарва", чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями.
Как рассказал ранее один из организаторов мероприятия - депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, флешмоб пройдет в городе Лаппеенранта, расположенном недалеко от границы с Россией.
Участники акции "встанут в очередь" на 18 часов в ночь на 1 сентября. Как уточнял Девяткин, это ровно столько, сколько иногда приходится стоять на эстонском КПП "Нарва" (МАПП "Ивангород" с российской стороны), чтобы попасть в Россию после закрытия границы финскими властями. Цель мероприятия, по словам депутата, - показать, что поездки из Финляндию в Россию через Эстонию, Турцию или Норвегию недоступны многим людям.
Девяткин ранее сообщил, что участники акции также подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением обратиться к властям и рассмотреть возможность контролируемого открытия погранперехода "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное").
Ранее депутат совместно с другими русскоязычными жителями Финляндии организовал автопробег в поддержку открытия границы с Россией. В нем приняли участие более 200 человек и 90 автомобилей.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
