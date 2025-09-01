Фельдшеры смогут исполнять обязанности участковых врачей

https://ria.ru/20250901/feldshery-2038727227.html

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фельдшеры и акушерки получили возможность исполнять обязанности участковых врачей во время оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медпомощи при нехватке специалистов или их временного отсутствия, свидетельствует соответствующий приказ Минздрава. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, это временная мера, направленная на обеспечение доступности медицинской помощи в отдаленных и сельских районах. В разговоре с РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщала, что приказ также расширил список подразделений, в которых функции лечащего врача можно возложить на фельдшера - это фельдшерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Ранее в списке были только фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский здравпункт. Делегировать полномочия врача медработникам среднего звена может руководитель медицинской организации своим внутренним приказом. По ее словам, грамотный средний медицинский работник с большим стажем работы может собрать анамнез заболевания, провести минимальный осмотр пациента, сделать простые обследования - записать электрокардиограмму, сделать экспресс анализ сахара крови, измерить внутриглазное давление. Выполнив необходимые процедуры и заподозрив заболевание, он может направить человека к нужному специалисту. Также он может назначать и применять лекарственные препараты, включая наркотические и психотропные средства, в рамках утвержденных стандартов.

