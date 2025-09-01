В Новосибирске задержали мужчину, жонглировавшего ежом на школьной линейке

Рейтинг@Mail.ru
13:17 01.09.2025 (обновлено: 15:51 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/ezh-2038839379.html
В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России. РИА Новости, 01.09.2025
НОВОСИБИРСК, 1 сен — РИА Новости. В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России. "Первого сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу", — говорится в релизе. Как рассказали в Telegram-канале "Сообщество Академгородка", инцидент произошел около гимназии "Горностай". Там появился мужчина в шляпе, который вел себя странно, раскладывал на бордюре глиняные поделки, а затем стал жонглировать разными предметами, среди которых оказался живой еж.Мужчину доставили в отдел полиции № 10 "Советский", где на него составили административный протокол о хулиганстве. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУ МВД.По словам местных жителей, ежик не пострадал, его выпустили на свободу.
происшествия, россия, советский район, новосибирская область
Происшествия, Россия, Советский район, Новосибирская область
© Сообщество Академгородка | Новосибирск/TelegramМужчина жонглировал живым ежом во время школьной линейки на территории гимназии в Новосибирске
Мужчина жонглировал живым ежом во время школьной линейки на территории гимназии в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Сообщество Академгородка | Новосибирск/Telegram
Мужчина жонглировал живым ежом во время школьной линейки на территории гимназии в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 1 сен — РИА Новости. В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России.
"Первого сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу", — говорится в релизе.
Как рассказали в Telegram-канале "Сообщество Академгородка", инцидент произошел около гимназии "Горностай". Там появился мужчина в шляпе, который вел себя странно, раскладывал на бордюре глиняные поделки, а затем стал жонглировать разными предметами, среди которых оказался живой еж.
Мужчину доставили в отдел полиции № 10 "Советский", где на него составили административный протокол о хулиганстве. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУ МВД.
По словам местных жителей, ежик не пострадал, его выпустили на свободу.
Мужчина в Иране забрался на акулу - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Мужчина запрыгнул на огромную акулу и попал на видео
30 августа, 19:31
 
ПроисшествияРоссияСоветский районНовосибирская область
 
 
