https://ria.ru/20250901/ezh-2038839379.html

В Новосибирске задержали мужчину, жонглировавшего ежом на школьной линейке

В Новосибирске задержали мужчину, жонглировавшего ежом на школьной линейке - РИА Новости, 01.09.2025

В Новосибирске задержали мужчину, жонглировавшего ежом на школьной линейке

В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T13:17:00+03:00

2025-09-01T13:17:00+03:00

2025-09-01T15:51:00+03:00

происшествия

россия

советский район

новосибирская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038838593_0:137:710:536_1920x0_80_0_0_b7eaf67dc8d5afce2cf240292e1a540a.jpg

НОВОСИБИРСК, 1 сен — РИА Новости. В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России. "Первого сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу", — говорится в релизе. Как рассказали в Telegram-канале "Сообщество Академгородка", инцидент произошел около гимназии "Горностай". Там появился мужчина в шляпе, который вел себя странно, раскладывал на бордюре глиняные поделки, а затем стал жонглировать разными предметами, среди которых оказался живой еж.Мужчину доставили в отдел полиции № 10 "Советский", где на него составили административный протокол о хулиганстве. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУ МВД.По словам местных жителей, ежик не пострадал, его выпустили на свободу.

https://ria.ru/20250830/akula-2038568532.html

россия

советский район

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, советский район, новосибирская область