В Новосибирске задержали мужчину, жонглировавшего ежом на школьной линейке

В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России. РИА Новости, 01.09.2025
НОВОСИБИРСК, 1 сен — РИА Новости. В новосибирском Академгородке задержали мужчину, который во время школьной линейки жонглировал живым ежом, сообщил региональный главк МВД России. "Первого сентября при подготовке к торжественной линейке в одной из школ Советского района мужчина 1991 года рождения, находившийся на территории образовательного учреждения, допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу. На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу", — говорится в релизе. Как рассказали в Telegram-канале "Сообщество Академгородка", инцидент произошел около гимназии "Горностай". Там появился мужчина в шляпе, который вел себя странно, раскладывал на бордюре глиняные поделки, а затем стал жонглировать разными предметами, среди которых оказался живой еж.Мужчину доставили в отдел полиции № 10 "Советский", где на него составили административный протокол о хулиганстве. Материалы передадут в следственные органы для принятия процессуального решения, добавили в ГУ МВД.По словам местных жителей, ежик не пострадал, его выпустили на свободу.
