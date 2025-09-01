Рейтинг@Mail.ru
ЕС рассмотрит петицию о доступности безопасного аборта для женщин - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/evrosoyuz-2038939994.html
ЕС рассмотрит петицию о доступности безопасного аборта для женщин
ЕС рассмотрит петицию о доступности безопасного аборта для женщин - РИА Новости, 01.09.2025
ЕС рассмотрит петицию о доступности безопасного аборта для женщин
Евросоюз рассмотрит петицию, призывающую обеспечить всех женщин блока доступом к безопасному аборту, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:03:00+03:00
2025-09-01T20:03:00+03:00
в мире
брюссель
мальта
польша
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Евросоюз рассмотрит петицию, призывающую обеспечить всех женщин блока доступом к безопасному аборту, следует из заявления Еврокомиссии. Как передает агентство Франс Пресс, группа женских правозащитных организаций в 2024 году запустила кампанию "Мой Голос, Мой Выбор". Авторы петиции просят Брюссель создать финмеханизм, с помощью которого страны-члены ЕС могли бы предоставлять возможность делать аборты женщинам, проживающим в странах блока, где право на аборты ограничено. Правозащитники утверждают, что более 20 миллионов женщин в ЕС лишены доступа к безопасному аборту. Петиция собрала более миллиона подписей. "В ближайшие недели (Европейская - ред.) комиссия встретится с организаторами для подробного обсуждения инициативы. После этого Европейский парламент организует публичные слушания", - приводит агентство Франс-Пресс заявление ЕК. Как подчеркивает агентство, на Мальте аборты разрешены только в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или у плода нет шансов на выживание. В Польше прерывание беременности разрешено только в случаях изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.
https://ria.ru/20250831/minzdrav-2038685991.html
брюссель
мальта
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, мальта, польша, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Брюссель, Мальта, Польша, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕС рассмотрит петицию о доступности безопасного аборта для женщин

Еврокомиссия рассмотрит петицию о доступе всех женщин блока к безопасному аборту

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Евросоюз рассмотрит петицию, призывающую обеспечить всех женщин блока доступом к безопасному аборту, следует из заявления Еврокомиссии.
Как передает агентство Франс Пресс, группа женских правозащитных организаций в 2024 году запустила кампанию "Мой Голос, Мой Выбор". Авторы петиции просят Брюссель создать финмеханизм, с помощью которого страны-члены ЕС могли бы предоставлять возможность делать аборты женщинам, проживающим в странах блока, где право на аборты ограничено. Правозащитники утверждают, что более 20 миллионов женщин в ЕС лишены доступа к безопасному аборту. Петиция собрала более миллиона подписей.
"В ближайшие недели (Европейская - ред.) комиссия встретится с организаторами для подробного обсуждения инициативы. После этого Европейский парламент организует публичные слушания", - приводит агентство Франс-Пресс заявление ЕК.
Как подчеркивает агентство, на Мальте аборты разрешены только в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или у плода нет шансов на выживание. В Польше прерывание беременности разрешено только в случаях изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.
Беременная женщина на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В Мурманской области опровергли сообщение о запрете медикаментозных абортов
31 августа, 17:41
 
В миреБрюссельМальтаПольшаЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала