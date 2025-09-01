ЕС рассмотрит петицию о доступности безопасного аборта для женщин

https://ria.ru/20250901/evrosoyuz-2038939994.html
Евросоюз рассмотрит петицию, призывающую обеспечить всех женщин блока доступом к безопасному аборту, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T20:03:00+03:00
2025-09-01T20:03:00+03:00
2025-09-01T20:03:00+03:00
в мире
брюссель
мальта
польша
еврокомиссия
евросоюз
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Евросоюз рассмотрит петицию, призывающую обеспечить всех женщин блока доступом к безопасному аборту, следует из заявления Еврокомиссии. Как передает агентство Франс Пресс, группа женских правозащитных организаций в 2024 году запустила кампанию "Мой Голос, Мой Выбор". Авторы петиции просят Брюссель создать финмеханизм, с помощью которого страны-члены ЕС могли бы предоставлять возможность делать аборты женщинам, проживающим в странах блока, где право на аборты ограничено. Правозащитники утверждают, что более 20 миллионов женщин в ЕС лишены доступа к безопасному аборту. Петиция собрала более миллиона подписей. "В ближайшие недели (Европейская - ред.) комиссия встретится с организаторами для подробного обсуждения инициативы. После этого Европейский парламент организует публичные слушания", - приводит агентство Франс-Пресс заявление ЕК. Как подчеркивает агентство, на Мальте аборты разрешены только в тех случаях, когда жизнь матери находится в опасности или у плода нет шансов на выживание. В Польше прерывание беременности разрешено только в случаях изнасилования, инцеста или угрозы жизни матери.
