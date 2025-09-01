https://ria.ru/20250901/errol--2038843371.html
Отец Маска рассказал, что сын просил его не ездить в Москву
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, признался, что его сын просил его не ездить в Москву, но он его не послушал и был впечатлён безопасностью российской столицы. Ранее Эррол Маск в интервью РИА Новости очень тепло отозвался о Москве, назвав её великолепным городом. "Илон просил меня не ехать. Как и одна европейская королевская семья, с которой я очень близок. Но я поехал. И мне очень понравилось", - заявил Эррол Маск в интервью испанской газете Mundo. По его словам, Москва - это "настоящая жемчужина". "Всё чисто и аккуратно. Абсолютная безопасность. Это идеальный город", - заявил он. Отец Маска посещал российскую столицу в начале июня для участия в "Форуме будущего 2050". Выступая на московском форуме, Эррол Маск назвал Россию одной из лучших стран. Также бизнесмен назвал президента РФ Владимира Путина впечатляющим человеком.
