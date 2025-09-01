https://ria.ru/20250901/ekspert-2038762608.html

Яковенко оценил значение Восточного экономического форума

Яковенко оценил значение Восточного экономического форума - РИА Новости, 01.09.2025

Яковенко оценил значение Восточного экономического форума

Восточный экономический форум во Владивостоке становится не просто деловой площадкой, а инструментом формирования новых контуров мировой экономики, которое... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T07:48:00+03:00

2025-09-01T07:48:00+03:00

2025-09-01T07:48:00+03:00

экономика

владивосток

атр

россия

александр яковенко

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155819/32/1558193202_0:170:3038:1879_1920x0_80_0_0_9c2ab414d49fd0f65078c97cbcde6bea.jpg

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум во Владивостоке становится не просто деловой площадкой, а инструментом формирования новых контуров мировой экономики, которое будет иметь долгосрочные последствия как для АТР, так и для глобального политического баланса, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Как никогда прежде, решения, принимаемые на форуме, будут иметь долгосрочный стратегический эффект. Совместные проекты и доверительный диалог определят будущие векторы экономического роста, цифровой трансформации и устойчивого развития, технологического и иного суверенитета для всего макрорегиона. Там консолидируются усилия государств и бизнеса для формирования прорывных инициатив, определяющих контуры мировой экономики на годы вперед", - сказал Яковенко. Он отметил, что форум также определяет векторы развития российских регионов на Дальнем Востоке и в Сибири. По его словам, глобальные центры силы смещаются с Запада на Восток, что связано не только с объективными экономическими изменениями, но и с усталостью государств АТР от односторонней политики США, реализуемой под прикрытием прежних форматов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2025 году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250830/vef-2038470756.html

https://ria.ru/20250827/putin-2037844971.html

владивосток

атр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, владивосток, атр, россия, александр яковенко, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф)