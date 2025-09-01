https://ria.ru/20250901/ekspert-2038762608.html
Яковенко оценил значение Восточного экономического форума
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Восточный экономический форум во Владивостоке становится не просто деловой площадкой, а инструментом формирования новых контуров мировой экономики, которое будет иметь долгосрочные последствия как для АТР, так и для глобального политического баланса, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Как никогда прежде, решения, принимаемые на форуме, будут иметь долгосрочный стратегический эффект. Совместные проекты и доверительный диалог определят будущие векторы экономического роста, цифровой трансформации и устойчивого развития, технологического и иного суверенитета для всего макрорегиона. Там консолидируются усилия государств и бизнеса для формирования прорывных инициатив, определяющих контуры мировой экономики на годы вперед", - сказал Яковенко. Он отметил, что форум также определяет векторы развития российских регионов на Дальнем Востоке и в Сибири. По его словам, глобальные центры силы смещаются с Запада на Восток, что связано не только с объективными экономическими изменениями, но и с усталостью государств АТР от односторонней политики США, реализуемой под прикрытием прежних форматов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2025 году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
