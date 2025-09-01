Рейтинг@Mail.ru
Электробус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы - РИА Новости, 01.09.2025
20:27 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/dtp-2038944562.html
Электробус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Электробус сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы, пешеход скончалась на месте, сообщает столичная Госавтоинспекция. "Предварительно установлено, что на Святозерской улице в районе дома 12 водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет столичная Госавтоинспекция, от полученных травм женщина скончалась на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Электробус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Мотоциклист насмерть въехал в бордюр в центре Москвы
