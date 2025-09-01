https://ria.ru/20250901/dtp-2038944562.html

Электробус насмерть сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы

Электробус сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы, пешеход скончалась на месте, сообщает столичная Госавтоинспекция. РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Электробус сбил женщину на пешеходном переходе на востоке Москвы, пешеход скончалась на месте, сообщает столичная Госавтоинспекция. "Предварительно установлено, что на Святозерской улице в районе дома 12 водитель электробуса совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Как уточняет столичная Госавтоинспекция, от полученных травм женщина скончалась на месте. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

