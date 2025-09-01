https://ria.ru/20250901/dtp-2038943930.html

Мотоциклист насмерть въехал в бордюр в центре Москвы

происшествия

москва

россия

дтп

гаи

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Мотоциклист въехал в бордюрный камень в центре Москвы, он погиб на месте, сообщает столичная Госавтоинспекция. "По предварительным данным, на Москворецкой набережной в районе дома 9 водитель мотоцикла совершил наезд на препятствие (бордюрный камень)", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте, отмечает Госавтоинспекция. Сотрудники ведомства и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего, заключает Госавтоинспекция.

