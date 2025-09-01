https://ria.ru/20250901/dtp-2038876446.html
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.09.2025
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:43:00+03:00
2025-09-01T15:43:00+03:00
2025-09-01T15:43:00+03:00
происшествия
калининград
калининградская область
гаи
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038875865_0:75:700:469_1920x0_80_0_0_6eca3e44116262219ca6d2f782f9fd4c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ГАИ, ДТП произошло в Калининграде, водитель автомобиля Volkswagen при выполнении разворота допустил столкновение с автобусом Mercedes, который двигался во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора. "В результате ДТП пострадало три пассажира автомобиля и пассажир автобуса", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Калининградской области устанавливают на месте все обстоятельства ДТП.
https://ria.ru/20250830/dtp-2038445547.html
калининград
калининградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038875865_0:0:636:477_1920x0_80_0_0_6546243731174d07b3de08080591119f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, калининградская область, гаи, дтп
Происшествия, Калининград, Калининградская область, ГАИ, ДТП
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
В ДТП с маршруткой и легковушкой в Калининграде пострадали четыре человека