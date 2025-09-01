Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие - РИА Новости, 01.09.2025
15:43 01.09.2025
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие
КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Калининграде, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции. По информации ГАИ, ДТП произошло в Калининграде, водитель автомобиля Volkswagen при выполнении разворота допустил столкновение с автобусом Mercedes, который двигался во встречном направлении прямо на разрешающий сигнал светофора. "В результате ДТП пострадало три пассажира автомобиля и пассажир автобуса", - говорится в сообщении. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Калининградской области устанавливают на месте все обстоятельства ДТП.
В Калининграде произошло ДТП с маршруткой и легковушкой, есть пострадавшие

© Фото : Госавтоинспекция 39/TelegramДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Калининграде
© Фото : Госавтоинспекция 39/Telegram
ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в Калининграде
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Назван регион, в котором произошло больше всего ДТП в 2024 году
30 августа, 03:14
 
