В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и легковушкой, есть пострадавшие

01.09.2025
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подросток и двое взрослых пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса с легковой автомашиной на Калужском шоссе в Новой Москве, двое пострадавших госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На 24-м километре Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение автобуса 236-го маршрута с легковой машиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, пострадали три человека, в том числе подросток. "Все пострадавшие - в легковушке, автобус был пустой", - заключил собеседник агентства, добавив, что женщину и подростка госпитализировали. В свою очередь столичный дептранс сообщил в своём Telegram-канале, что на 24-м километре Калужского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону МКАД затруднено на 1 километр, добавили в ведомстве. Там же порекомендовали выбирать пути объезда.
