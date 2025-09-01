Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и легковушкой, есть пострадавшие
14:53 01.09.2025 (обновлено: 14:59 01.09.2025)
В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и легковушкой, есть пострадавшие
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подросток и двое взрослых пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса с легковой автомашиной на Калужском шоссе в Новой Москве, двое пострадавших госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "На 24-м километре Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение автобуса 236-го маршрута с легковой машиной", - сказал собеседник агентства. По его словам, предварительно, пострадали три человека, в том числе подросток. "Все пострадавшие - в легковушке, автобус был пустой", - заключил собеседник агентства, добавив, что женщину и подростка госпитализировали. В свою очередь столичный дептранс сообщил в своём Telegram-канале, что на 24-м километре Калужского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону МКАД затруднено на 1 километр, добавили в ведомстве. Там же порекомендовали выбирать пути объезда.
происшествия, калужское шоссе, новая москва, россия, дтп
Происшествия, Калужское шоссе, Новая Москва, Россия, ДТП
В Новой Москве произошло ДТП с автобусом и легковушкой, есть пострадавшие

В ДТП с автобусом и легковушкой в Новой Москве пострадали ребенок и 2 взрослых

Автомобиль скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Подросток и двое взрослых пострадали, по предварительной информации, при столкновении автобуса с легковой автомашиной на Калужском шоссе в Новой Москве, двое пострадавших госпитализированы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На 24-м километре Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение автобуса 236-го маршрута с легковой машиной", - сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, пострадали три человека, в том числе подросток.
"Все пострадавшие - в легковушке, автобус был пустой", - заключил собеседник агентства, добавив, что женщину и подростка госпитализировали.
В свою очередь столичный дептранс сообщил в своём Telegram-канале, что на 24-м километре Калужского шоссе произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону МКАД затруднено на 1 километр, добавили в ведомстве. Там же порекомендовали выбирать пути объезда.
Происшествия Калужское шоссе Новая Москва Россия ДТП
 
 
