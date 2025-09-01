https://ria.ru/20250901/dron-2038956533.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ
Женщина в Борисовском районе и 18-летняя девушка в Грайворонском округе Белгородском области получили ранения в результате атак украинских дронов,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T22:26:00+03:00
2025-09-01T22:26:00+03:00
2025-09-01T22:26:00+03:00
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Женщина в Борисовском районе и 18-летняя девушка в Грайворонском округе Белгородском области получили ранения в результате атак украинских дронов, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Госпитализация не потребовалась, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены фасад объекта торговли и два автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе в городе Грайворон вследствие атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка. По слова губернатора, она обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, уточнил глава области.
белгородская область
грайворон
