В Белгородской области два человека пострадали при атаках дронов ВСУ

Женщина в Борисовском районе и 18-летняя девушка в Грайворонском округе Белгородском области получили ранения в результате атак украинских дронов,... РИА Новости, 01.09.2025

БЕЛГОРОД, 1 сен - РИА Новости. Женщина в Борисовском районе и 18-летняя девушка в Грайворонском округе Белгородском области получили ранения в результате атак украинских дронов, госпитализация не потребовалась, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В Борисовском районе в селе Беленькое в результате атаки дрона ранена женщина. Она самостоятельно обратилась в Борисовскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей баротравму. Госпитализация не потребовалась, пострадавшая отпущена домой на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждены фасад объекта торговли и два автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе в городе Грайворон вследствие атаки беспилотника пострадала 18-летняя девушка. По слова губернатора, она обратилась за медицинской помощью в Грайворонскую ЦРБ, где врачи диагностировали ей минно-взрывную травму и сотрясение мозга. Помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, уточнил глава области.

