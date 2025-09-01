https://ria.ru/20250901/dron-2038843860.html
Средства ПВО сбили украинский дрон в ЛНР
Средства ПВО сбили украинский дрон в ЛНР - РИА Новости, 01.09.2025
Средства ПВО сбили украинский дрон в ЛНР
Средства ПВО сбили украинский БПЛА на подлете к столице ЛНР Луганску, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 01.09.2025
ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский БПЛА на подлете к столице ЛНР Луганску, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "В 10.49 (время совпадает с мск - ред.) средства ПВО сбили вражеский беспилотник самолётного типа над поселком Металлист при подлёте к городу Луганску", - сообщают власти. Как отметили в региональном правительстве, ВСУ направляют свои силы против мирного населения в детский праздник - День знаний.
Средства ПВО сбили украинский дрон в ЛНР
