Средства ПВО сбили украинский дрон в ЛНР

Средства ПВО сбили украинский БПЛА на подлете к столице ЛНР Луганску, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 01.09.2025

ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Средства ПВО сбили украинский БПЛА на подлете к столице ЛНР Луганску, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "В 10.49 (время совпадает с мск - ред.) средства ПВО сбили вражеский беспилотник самолётного типа над поселком Металлист при подлёте к городу Луганску", - сообщают власти. Как отметили в региональном правительстве, ВСУ направляют свои силы против мирного населения в детский праздник - День знаний.

