Боец рассказал, как доставил продукты на передовую, несмотря на атаку БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Бойцам ВС России удалось доставить продукты и боекомплект на передовую в районе Малых Щербаков Запорожской области, несмотря на атаку двух FPV-дронов (дронов-камикадзе), сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным "Бойко". "С водителем один раз доставляли провизию, ехали груженые. Я увидел, что летит FPV-дрон с правой стороны. Я выпрыгнул с машины, а FPV-дрон ударил в дверь. Второй FPV-дрон заглушил РЭБ. Мы увидели, что машина не сильно пострадала, поэтому поехали дальше и доставили ребятам груз: продукты и БК (боекомплект)", - рассказал агентству "Бойко". По словам военного, автомобиль "УАЗ" бойцов спасло то, что машина была обшита резиновой прокладкой, которая ее защитила. Он добавил, что спустя неделю ситуация повторилась, однако в этот раз оба дрона упали мимо, и военнослужащие также выполнили задачу. Боец отметил, что раз в неделю он и его сослуживец совершают по два-три рейса на передовую, каждый раз сталкиваясь с опасностью. Запорожская область - регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.

