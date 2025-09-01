https://ria.ru/20250901/dmitriev-2038764344.html

Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией

Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией - РИА Новости, 01.09.2025

Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T08:05:00+03:00

2025-09-01T08:05:00+03:00

2025-09-01T08:05:00+03:00

кирилл дмитриев

китай

индия

россия

российский фонд прямых инвестиций

шос

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010707740_0:166:2287:1452_1920x0_80_0_0_602498c12a8e4faa237ac72631dba7cc.jpg

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам. Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20250829/ushakov-2038367945.html

https://ria.ru/20250831/indiya-1979172193.html

китай

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кирилл дмитриев, китай, индия, россия, российский фонд прямых инвестиций, шос, в мире