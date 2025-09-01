Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией
08:05 01.09.2025
Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам. Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам.
Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
Кирилл ДмитриевКитайИндияРоссияРоссийский фонд прямых инвестицийШОСВ мире
 
 
