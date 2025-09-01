https://ria.ru/20250901/dmitriev-2038764344.html
Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией
Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией - РИА Новости, 01.09.2025
Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах с Китаем и Индией
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 01.09.2025
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 1 сен - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие дни объявит о новых проектах с Китаем и Индией, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. "В ближайшие дни мы объявим о нескольких совместных проектах и с Китаем, и с Индией", - сказал Дмитриев журналистам. Он подчеркнул, что у РФПИ много совместных инвестиционных проектов практически со всеми странами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). "Очень много с Китаем, и мы будем объявлять о новых инвестиционных проектах с Китаем - как и об их инвестициях в Россию, так и о проектах, которые позволят российским компаниям выходить на рынок Китая более активно", - подчеркнул он.
