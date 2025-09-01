https://ria.ru/20250901/defitsit-2038908089.html

Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году

Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году - РИА Новости, 01.09.2025

Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году

Дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти, рост ВВП по итогам РИА Новости, 01.09.2025

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти, рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%, заявил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. "По дефициту, мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. ...Возможно, будет выше 1,7%", - сказал источник. "Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - добавил он. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Что касается роста экономики, то министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. Традиционно Минэкономразвития осенью, в рамках бюджетного процесса, готовит сценарные условия развития экономики на ближайшие три года и уточняет прогноз по текущему году. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.

