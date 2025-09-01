Рейтинг@Mail.ru
Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году - РИА Новости, 01.09.2025
17:20 01.09.2025
Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году
Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году
Дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти, рост ВВП по итогам РИА Новости, 01.09.2025
экономика
россия
владимир путин
антон силуанов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти, рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%, заявил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок. "По дефициту, мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. ...Возможно, будет выше 1,7%", - сказал источник. "Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - добавил он. Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП. Что касается роста экономики, то министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. Традиционно Минэкономразвития осенью, в рамках бюджетного процесса, готовит сценарные условия развития экономики на ближайшие три года и уточняет прогноз по текущему году. При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.
экономика, россия, владимир путин, антон силуанов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Антон Силуанов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году

Дефицит бюджета РФ по итогам 2025 года может превысить 1,7% ВВП

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти, рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%, заявил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.
"По дефициту, мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. ...Возможно, будет выше 1,7%", - сказал источник.
"Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Что касается роста экономики, то министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. Традиционно Минэкономразвития осенью, в рамках бюджетного процесса, готовит сценарные условия развития экономики на ближайшие три года и уточняет прогноз по текущему году.
При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.
