Источник сообщил об ожидаемом дефиците бюджета России в 2025 году
Дефицит бюджета РФ по итогам 2025 года может превысить 1,7% ВВП
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета России в 2025 году, возможно, чуть превысит 1,7% ВВП на фоне охлаждения экономики более быстрыми темпами, чем ожидали власти, рост ВВП по итогам года теперь ожидается на уровне 1,2%, заявил журналистам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.
"По дефициту, мы уже пересмотрели, чуть побольше он стал – 1,7% ВВП. Возможно, будет чуть побольше. Имею в виду, что все-таки охлаждение идет, экономика замедляется темпами быстрее, чем ожидали. ...Возможно, будет выше 1,7%", - сказал источник.
"Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается, поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - добавил он.
Президент России Владимир Путин в июне подписал закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 год. Согласно закону, доходы федерального бюджета сокращаются до 38,506 триллиона рублей (17,4% ВВП) с 40,296 триллиона (18,8% ВВП), а расходы увеличиваются до 42,298 триллиона рублей (19,1% ВВП) с 41,469 триллиона (19,3% ВВП). Таким образом, дефицит бюджета увеличивается до 1,7% с 0,5% ВВП.
Что касается роста экономики, то министерство экономического развития прогнозировало рост ВВП России в 2025 году на 2,5%. Традиционно Минэкономразвития осенью, в рамках бюджетного процесса, готовит сценарные условия развития экономики на ближайшие три года и уточняет прогноз по текущему году.
При этом на прошлой неделе министр финансов Антон Силуанов говорил, что ВВП России в текущем году вырастет не менее чем на 1,5%.