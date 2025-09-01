Изменения в закон о персональных данных вступили в силу с 1 сентября
Российские компании будут передавать обезличенные данные в госсистему
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Российские компании будут передавать обезличенные данные в государственную информационную систему с 1 сентября, в силу вступили соответствующие изменения в Закон о персональных данных.
В августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон, совершенствующий порядок обезличивания персональных данных, их обработку и оборот. Законом совершенствуется механизм обработки персональных данных, полученных в результате их обезличивания. Устанавливаются особенности обработки персональных данных, полученных в результате обезличивания, при формировании составов таких данных и предоставления доступа к ним.
Как рассказывал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин, в законе особый акцент сделан на том, что при соблюдении технических и юридических условий изображения лиц и голосовые записи могут обрабатываться без предварительного согласия человека - при условии их должного обезличивания.
Минцифры сообщало, что доступ к государственной защищенной платформе для обработки обезличенных данных смогут получить российские компании - но только после прохождения проверки. Компаниям нужно будет подавать запрос для регистрации через Минцифры.
Обезличенные данные, объясняли в министерстве, позволят государству принимать более эффективные решения - например, можно будет оперативнее понять, какие маршруты общественного транспорта перегружены, где есть потребность в строительстве школ, других объектов инфраструктуры и многое другое.
