https://ria.ru/20250901/dachi-2038820840.html
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая - РИА Новости, 01.09.2025
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:08:00+03:00
2025-09-01T12:08:00+03:00
2025-09-01T12:08:00+03:00
россия
общество
агропродукция
экономика
бизнес
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
малый бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:45:2886:1668_1920x0_80_0_0_e7a345ed25082abb3f8c0407d3aa4465.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Недвижимость. В России вступил в силу запрет вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая."Земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство/огородничество" предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению", — пояснила РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба.Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура, предупредила она. В качестве признаков предпринимательства собеседница назвала систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников и регулярную рекламу/бронирование. Во всех перечисленных случаях деятельность формально выходит за пределы собственных нужд и подпадает под запрет.Таким образом, вне закона на дачных участках оказались хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы, добавила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.За нецелевое использование земли, по ее словам, физическому лицу грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей). Если такая стоимость участка не определена, наказание составит от до 25 тысяч рублей.При этом на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, в том числе кур, уток и кроликов, рассказала юрист Галина Земскова. Разрешается продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.
https://realty.ria.ru/20250829/norma-2037833292.html
https://realty.ria.ru/20250814/dacha-2034972220.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf31eb47be7a7e1ddee0a146388ed77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, агропродукция, экономика, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), малый бизнес
Россия, Общество, агропродукция, Экономика, Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Малый бизнес
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
В России с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
МОСКВА, 1 сен — РИА Недвижимость. В России вступил в силу запрет вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая.
«
"Земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство/огородничество" предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению", — пояснила РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба.
Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура, предупредила она. В качестве признаков предпринимательства собеседница назвала систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников и регулярную рекламу/бронирование. Во всех перечисленных случаях деятельность формально выходит за пределы собственных нужд и подпадает под запрет.
Таким образом, вне закона на дачных участках оказались хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы, добавила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.
За нецелевое использование земли, по ее словам, физическому лицу грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей). Если такая стоимость участка не определена, наказание составит от до 25 тысяч рублей.
При этом на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, в том числе кур, уток и кроликов, рассказала юрист Галина Земскова. Разрешается продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.