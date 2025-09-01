https://ria.ru/20250901/dachi-2038820840.html

Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

МОСКВА, 1 сен — РИА Недвижимость. В России вступил в силу запрет вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая."Земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство/огородничество" предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению", — пояснила РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба.Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура, предупредила она. В качестве признаков предпринимательства собеседница назвала систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников и регулярную рекламу/бронирование. Во всех перечисленных случаях деятельность формально выходит за пределы собственных нужд и подпадает под запрет.Таким образом, вне закона на дачных участках оказались хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы, добавила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.За нецелевое использование земли, по ее словам, физическому лицу грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей). Если такая стоимость участка не определена, наказание составит от до 25 тысяч рублей.При этом на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, в том числе кур, уток и кроликов, рассказала юрист Галина Земскова. Разрешается продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.

