Рейтинг@Mail.ru
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/dachi-2038820840.html
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая - РИА Новости, 01.09.2025
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая
вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:08:00+03:00
2025-09-01T12:08:00+03:00
россия
общество
агропродукция
экономика
бизнес
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
малый бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:45:2886:1668_1920x0_80_0_0_e7a345ed25082abb3f8c0407d3aa4465.jpg
МОСКВА, 1 сен — РИА Недвижимость. В России вступил в силу запрет вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая.&quot;Земельные участки с видом разрешенного использования &quot;садоводство/огородничество&quot; предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению&quot;, — пояснила РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба.Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура, предупредила она. В качестве признаков предпринимательства собеседница назвала систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников и регулярную рекламу/бронирование. Во всех перечисленных случаях деятельность формально выходит за пределы собственных нужд и подпадает под запрет.Таким образом, вне закона на дачных участках оказались хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы, добавила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.За нецелевое использование земли, по ее словам, физическому лицу грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей). Если такая стоимость участка не определена, наказание составит от до 25 тысяч рублей.При этом на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, в том числе кур, уток и кроликов, рассказала юрист Галина Земскова. Разрешается продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.
https://realty.ria.ru/20250829/norma-2037833292.html
https://realty.ria.ru/20250814/dacha-2034972220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022315144_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cf31eb47be7a7e1ddee0a146388ed77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, агропродукция, экономика, бизнес, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), малый бизнес
Россия, Общество, агропродукция, Экономика, Бизнес, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Малый бизнес
Россиянам запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

В России с 1 сентября запретили вести бизнес на дачах и наем для сбора урожая

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЖенщина поливает землянику
Женщина поливает землянику - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Женщина поливает землянику. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 сен — РИА Недвижимость. В России вступил в силу запрет вести предпринимательскую деятельность на участках садовых некоммерческих товариществ, в том числе нанимать работников для сбора урожая.
«

"Земельные участки с видом разрешенного использования "садоводство/огородничество" предназначены только для личного использования, а коммерческая эксплуатация таких участков прямо противоречит их целевому назначению", — пояснила РИА Недвижимость управляющий партнер юридической компании Veritas Lex Наталья Шалуба.

Мужчина вскапывает грядку - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Норма о неиспользуемой земле вступит в силу в России 1 сентября
29 августа, 05:00
Следить за исполнением требований будут органы земельного надзора, муниципальные органы и прокуратура, предупредила она. В качестве признаков предпринимательства собеседница назвала систематичность, направленность на извлечение прибыли, оказание услуг третьим лицам, привлечение наемных работников и регулярную рекламу/бронирование. Во всех перечисленных случаях деятельность формально выходит за пределы собственных нужд и подпадает под запрет.
Таким образом, вне закона на дачных участках оказались хостелы и мини-отели, склады, автосервисы, мастерские, магазины, питомники, платные бани/сауны, спортзалы, кафе, ларьки, парикмахерские, швейные/столярные цеха, птичники и питомники для продажи животных, коммерческие тепличные комплексы, добавила партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова.
За нецелевое использование земли, по ее словам, физическому лицу грозит штраф в размере от 0,5 до 1 процента от кадастровой стоимости земли (но не менее 10 тысяч рублей). Если такая стоимость участка не определена, наказание составит от до 25 тысяч рублей.
При этом на даче по-прежнему можно выращивать овощи, фрукты и другие культуры для собственного потребления, а также содержать домашних животных, в том числе кур, уток и кроликов, рассказала юрист Галина Земскова. Разрешается продавать излишки урожая, но с соблюдением некоторых условий. При этом продавать ее можно только на рынках и ярмарках.
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Эксперты назвали модные и устаревшие тренды в оформлении дач
14 августа, 05:00
 
РоссияОбществоагропродукцияЭкономикаБизнесМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)Малый бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала