22:08 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/dacha-2038955247.html
Российских дачников предупредили о новых правилах
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Согласно новым правилам, садовые и дачные участки теперь нельзя использовать в коммерческих целях, рассказал юрист Александр Хаминский в интервью для Life.ru.Новый закон, вступивший в силу в России с 1 сентября, запрещает продавать дома отдельно от земельного участка, а также распределять строения между владельцами. Хаминский уточнил, что закон позволяет выращивать фрукты и овощи для личного потребления и реализовывать излишки на рынках и ярмарках, если площадь участка не превышает 50 соток и на нем нет наемных работников.Кроме того, дачные участки теперь нельзя использовать для размещения хостелов, складов, мастерских и автомоек. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы от десяти тысяч рублей до 1% от кадастровой стоимости участка, отметил юрист.
Российских дачников предупредили о новых правилах

Юрист Хаминский: новый закон запрещает вести бизнес на дачах

Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Согласно новым правилам, садовые и дачные участки теперь нельзя использовать в коммерческих целях, рассказал юрист Александр Хаминский в интервью для Life.ru.
Новый закон, вступивший в силу в России с 1 сентября, запрещает продавать дома отдельно от земельного участка, а также распределять строения между владельцами. Хаминский уточнил, что закон позволяет выращивать фрукты и овощи для личного потребления и реализовывать излишки на рынках и ярмарках, если площадь участка не превышает 50 соток и на нем нет наемных работников.
Кроме того, дачные участки теперь нельзя использовать для размещения хостелов, складов, мастерских и автомоек. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы от десяти тысяч рублей до 1% от кадастровой стоимости участка, отметил юрист.
