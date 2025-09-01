Рейтинг@Mail.ru
14:48 01.09.2025
Число машин в очереди на Крымский мост выросло
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
авто
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Число ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту машин со стороны Краснодарского края в Крым выросло до 1,3 тысячи, выезда с полуострова ждут более 400 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В 9.00 на въезд в Крым у моста находилось около тысячи машин, 60 автомобилей ждали выезда с полуострова. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 467 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении в 14.00 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
республика крым
краснодарский край
тамань (станица)
республика крым, краснодарский край, тамань (станица), авто, общество
Республика Крым, Краснодарский край, Тамань (станица), Авто, Общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Число ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту машин со стороны Краснодарского края в Крым выросло до 1,3 тысячи, выезда с полуострова ждут более 400 машин, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
В 9.00 на въезд в Крым у моста находилось около тысячи машин, 60 автомобилей ждали выезда с полуострова.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1310 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 467 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении в 14.00 мск.
Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
Крымский мост является символом поражения Украины, заявил эксперт
18 августа, 15:58
18 августа, 15:58
 
Республика КрымКраснодарский крайТамань (станица)АвтоОбщество
 
 
