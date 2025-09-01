https://ria.ru/20250901/chislo-2038804263.html
Около тысячи машин стоят в очереди на Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Число машин, ожидающих в очереди проезда по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в Крым, утром в понедельник достигло почти 1 тысячи, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. В последние дни августа очереди автомобилей у пунктов пропуска Крымского моста в основном образовывались со стороны Крыма, для выезда за пределы полуострова. "В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые территории или с помощью Керченской паромной переправы.
