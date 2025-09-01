https://ria.ru/20250901/cherkessk-2038943184.html

Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами

Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами - РИА Новости, 01.09.2025

Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами

Медработница из Черкесска, предлагавшая местным жителям помощь в получении социальных выплат, уличена в мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей,... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T20:21:00+03:00

2025-09-01T20:21:00+03:00

2025-09-01T20:21:00+03:00

происшествия

черкесск

россия

карачаево-черкесская республика (кчр)

мошенники

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости. Медработница из Черкесска, предлагавшая местным жителям помощь в получении социальных выплат, уличена в мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей, возбуждено несколько уголовных дел, сообщило главное управление МВД Карачаево-Черкесии. "По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигурантка, будучи медицинским работником, предлагала гражданам платную помощь в оформлении пособия по инвалидности, которую в действительности в дальнейшем не намеревалась оказывать… установлена причастность женщины к обману 29 жителей разных районов региона, у которых она похитила в общей сложности почти 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В МВД отметили, что в отношении женщины возбужден ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

https://ria.ru/20250806/moshenniki-2033721584.html

черкесск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), мошенники, мошенничество