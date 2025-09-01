https://ria.ru/20250901/cherkessk-2038943184.html
Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами
ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости. Медработница из Черкесска, предлагавшая местным жителям помощь в получении социальных выплат, уличена в мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей, возбуждено несколько уголовных дел, сообщило главное управление МВД Карачаево-Черкесии. "По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигурантка, будучи медицинским работником, предлагала гражданам платную помощь в оформлении пособия по инвалидности, которую в действительности в дальнейшем не намеревалась оказывать… установлена причастность женщины к обману 29 жителей разных районов региона, у которых она похитила в общей сложности почти 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В МВД отметили, что в отношении женщины возбужден ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.
