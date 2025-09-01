Рейтинг@Mail.ru
Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами - РИА Новости, 01.09.2025
20:21 01.09.2025
Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами
Медработницу из Черкесска заподозрили в мошенничестве с соцвыплатами
происшествия
черкесск
россия
карачаево-черкесская республика (кчр)
мошенники
мошенничество
ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости. Медработница из Черкесска, предлагавшая местным жителям помощь в получении социальных выплат, уличена в мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей, возбуждено несколько уголовных дел, сообщило главное управление МВД Карачаево-Черкесии. "По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигурантка, будучи медицинским работником, предлагала гражданам платную помощь в оформлении пособия по инвалидности, которую в действительности в дальнейшем не намеревалась оказывать… установлена причастность женщины к обману 29 жителей разных районов региона, у которых она похитила в общей сложности почти 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В МВД отметили, что в отношении женщины возбужден ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.
происшествия, черкесск, россия, карачаево-черкесская республика (кчр), мошенники, мошенничество
Происшествия, Черкесск, Россия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), мошенники, Мошенничество
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 1 сен – РИА Новости. Медработница из Черкесска, предлагавшая местным жителям помощь в получении социальных выплат, уличена в мошенничестве на сумму около 10 миллионов рублей, возбуждено несколько уголовных дел, сообщило главное управление МВД Карачаево-Черкесии.
"По версии следствия, в период с 2021 по 2025 год фигурантка, будучи медицинским работником, предлагала гражданам платную помощь в оформлении пособия по инвалидности, которую в действительности в дальнейшем не намеревалась оказывать… установлена причастность женщины к обману 29 жителей разных районов региона, у которых она похитила в общей сложности почти 10 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
В МВД отметили, что в отношении женщины возбужден ряд уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.
Мошенники организовали фиктивный брак участнику СВО ради получения выплат
6 августа, 14:46
 
