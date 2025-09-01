Рейтинг@Mail.ru
В Череповце 13 человек эвакуировали из подтопленных складов - РИА Новости, 01.09.2025
20:39 01.09.2025
В Череповце 13 человек эвакуировали из подтопленных складов
В Череповце 13 человек эвакуировали из подтопленных складов
Спасатели эвакуировали 13 человек из подтопленных складских территорий в Череповце Вологодской области после ливней, сообщил мэр города Роман Маслов. РИА Новости, 01.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 13 человек из подтопленных складских территорий в Череповце Вологодской области после ливней, сообщил мэр города Роман Маслов. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в понедельник из-за сильного ливня в Череповце подтопило улицы, дворы и дороги. Маслов сообщал, что сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под железнодорожным мостом. "Продолжаем устранять последствия непогоды. На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек. Некоторые предприниматели отказываются покидать склады — переживают за товар. Работа по откачке воды и обеспечению безопасности продолжается", - написал Маслов в своем Telegram-канале. Он также сообщил, что из-за непогоды произошел обвал на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу - произошел обвал насыпи и частичное локальное обрушение тротуара. На месте работают необходимые службы. По его словам, также устраняется подтопление на железнодорожном вокзале.
происшествия, череповец, вологодская область, георгий филимонов
Происшествия, Череповец, Вологодская область, Георгий Филимонов
В Череповце 13 человек эвакуировали из подтопленных складов

Спасатели эвакуировали 13 человек из подтопленных складов в Череповце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 сен - РИА Новости. Спасатели эвакуировали 13 человек из подтопленных складских территорий в Череповце Вологодской области после ливней, сообщил мэр города Роман Маслов.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что в понедельник из-за сильного ливня в Череповце подтопило улицы, дворы и дороги. Маслов сообщал, что сошел сель на проспекте Победы в районе улицы Судостроительной, что полностью заблокировало движение индустриальной части города в зареченскую часть под железнодорожным мостом.
"Продолжаем устранять последствия непогоды. На улице Боршодской зафиксировано сильное подтопление складских территорий. Спасатели на лодке эвакуировали 13 человек. Некоторые предприниматели отказываются покидать склады — переживают за товар. Работа по откачке воды и обеспечению безопасности продолжается", - написал Маслов в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что из-за непогоды произошел обвал на нечетной стороне Северного моста через реку Ягорбу - произошел обвал насыпи и частичное локальное обрушение тротуара. На месте работают необходимые службы. По его словам, также устраняется подтопление на железнодорожном вокзале.
ПроисшествияЧереповецВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
