Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге
21:28 01.09.2025 (обновлено: 22:00 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/chekhiya-2038950968.html
Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге
Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге - РИА Новости, 01.09.2025
Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге
Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш получил сзади удар костылем по голове на предвыборном митинге возглавляемого им движения ANO ("Акция недовольных граждан"), после РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T21:28:00+03:00
2025-09-01T22:00:00+03:00
чехия
андрей бабиш
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034354809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b647ee521c232b7ab1e609af22473c12.jpg
ПРАГА, 1 сен — РИА Новости. Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш получил сзади удар костылем по голове на предвыборном митинге возглавляемого им движения ANO ("Акция недовольных граждан"), после чего медики увезли его в больницу, передало агентство ЧТК. &quot;На предвыборном митинге в регионе Фридек-Мистек мужчина ударил несколько раз лидера движения ANO Андрея Бабиша сзади костылем по голове, после чего Бабиш был отправлен на обследование в больницу. Полиция арестовала мужчину, ударившего политика, сразу после нападения. Действия, предварительно, квалифицируются как нарушение общественного порядка. Одной женщине после митинга также была оказана медицинская помощь&quot;, — отмечается в сообщении.Полиция начала расследование инцидента. Агентству ЧТК удалось получить свидетельство об инциденте от одной из участниц митинга. По ее словам, нападение произошло, когда люди задавали Бабишу вопросы. "Внезапно в толпе появился мужчина лет 50-60 и начал бить Бабиша костылем по голове и по спине. Здесь вмешались охранники и задержали нападавшего. Затем экс-премьера увезли на обследование в больницу", — рассказала свидетельница, добавив, что во время нападения мужчина грубо ругался. Как заявил журналистам после инцидента первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек, нападение стало прямым следствием кампании ненависти, проводимой в отношении Бабиша представителями правящей коалиции. &quot;На этот раз все закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Они построили кампанию на разжигании страха и ненависти, они превращают Андрея Бабиша в нечто непонятное. Мы предупреждали, что это может плохо окончиться, — так и случилось&quot;, — сказал Гавличек.Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября. Согласно опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANО, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33 процента) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21 процент избирателей.
чехия
чехия, андрей бабиш, в мире
Чехия, Андрей Бабиш, В мире
Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге

Экс-премьер Чехии Бабиш получил удар костылем по голове на предвыборном митинге

© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш
© AP Photo / Petr David Josek
Андрей Бабиш. Архивное фото
ПРАГА, 1 сен — РИА Новости. Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш получил сзади удар костылем по голове на предвыборном митинге возглавляемого им движения ANO ("Акция недовольных граждан"), после чего медики увезли его в больницу, передало агентство ЧТК.
«

"На предвыборном митинге в регионе Фридек-Мистек мужчина ударил несколько раз лидера движения ANO Андрея Бабиша сзади костылем по голове, после чего Бабиш был отправлен на обследование в больницу. Полиция арестовала мужчину, ударившего политика, сразу после нападения. Действия, предварительно, квалифицируются как нарушение общественного порядка. Одной женщине после митинга также была оказана медицинская помощь", — отмечается в сообщении.

Полиция начала расследование инцидента.
Агентству ЧТК удалось получить свидетельство об инциденте от одной из участниц митинга. По ее словам, нападение произошло, когда люди задавали Бабишу вопросы.
"Внезапно в толпе появился мужчина лет 50-60 и начал бить Бабиша костылем по голове и по спине. Здесь вмешались охранники и задержали нападавшего. Затем экс-премьера увезли на обследование в больницу", — рассказала свидетельница, добавив, что во время нападения мужчина грубо ругался.
Как заявил журналистам после инцидента первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек, нападение стало прямым следствием кампании ненависти, проводимой в отношении Бабиша представителями правящей коалиции.
«

"На этот раз все закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Они построили кампанию на разжигании страха и ненависти, они превращают Андрея Бабиша в нечто непонятное. Мы предупреждали, что это может плохо окончиться, — так и случилось", — сказал Гавличек.

Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября. Согласно опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANО, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33 процента) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21 процент избирателей.
Чехия Андрей Бабиш В мире
 
 
