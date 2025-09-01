Экс-премьера Чехии ударили по голове на предвыборном митинге

https://ria.ru/20250901/chekhiya-2038950968.html

ПРАГА, 1 сен — РИА Новости. Экс-премьер Чехии Андрей Бабиш получил сзади удар костылем по голове на предвыборном митинге возглавляемого им движения ANO ("Акция недовольных граждан"), после чего медики увезли его в больницу, передало агентство ЧТК. "На предвыборном митинге в регионе Фридек-Мистек мужчина ударил несколько раз лидера движения ANO Андрея Бабиша сзади костылем по голове, после чего Бабиш был отправлен на обследование в больницу. Полиция арестовала мужчину, ударившего политика, сразу после нападения. Действия, предварительно, квалифицируются как нарушение общественного порядка. Одной женщине после митинга также была оказана медицинская помощь", — отмечается в сообщении.Полиция начала расследование инцидента. Агентству ЧТК удалось получить свидетельство об инциденте от одной из участниц митинга. По ее словам, нападение произошло, когда люди задавали Бабишу вопросы. "Внезапно в толпе появился мужчина лет 50-60 и начал бить Бабиша костылем по голове и по спине. Здесь вмешались охранники и задержали нападавшего. Затем экс-премьера увезли на обследование в больницу", — рассказала свидетельница, добавив, что во время нападения мужчина грубо ругался. Как заявил журналистам после инцидента первый заместитель председателя движения ANO Карел Гавличек, нападение стало прямым следствием кампании ненависти, проводимой в отношении Бабиша представителями правящей коалиции. "На этот раз все закончилось ударом по голове, в следующий раз может быть хуже. Они построили кампанию на разжигании страха и ненависти, они превращают Андрея Бабиша в нечто непонятное. Мы предупреждали, что это может плохо окончиться, — так и случилось", — сказал Гавличек.Очередные парламентские выборы в Чехии состоятся 3-4 октября. Согласно опросам, фаворитом выборов является оппозиционное движение ANО, которому готовы отдать свои голоса около трети (31-33 процента) избирателей. За правящую коалицию SPOLU ("Вместе") намерены голосовать 19-21 процент избирателей.

