Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США
01.09.2025
Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США
НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс.
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. "После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс. Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести. Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.
Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс.
"После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс.
В США рассказали о новом страхе НАТО из-за России
09:37
Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести.
Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.
В США раскрыли, что Клинтон говорил Путину про НАТО
22 августа, 02:51
 
