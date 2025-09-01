https://ria.ru/20250901/bloomberg-2038810102.html
Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США
Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США - РИА Новости, 01.09.2025
Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США
НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T11:46:00+03:00
2025-09-01T11:46:00+03:00
2025-09-01T11:46:00+03:00
ссср
франция
сша
дональд трамп
владимир зеленский
жерар аро
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. "После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс. Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести. Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.
https://ria.ru/20250901/mwm-2038777637.html
https://ria.ru/20250822/klinton-2036882936.html
ссср
франция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_0b05edfc2e7678511dd253f3756a80a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, франция, сша, дональд трамп, владимир зеленский, жерар аро, евросоюз, нато, в мире
СССР, Франция, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Жерар Аро, Евросоюз, НАТО, В мире