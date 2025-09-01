Bloomberg: НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь усмиряет США

https://ria.ru/20250901/bloomberg-2038810102.html

НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T11:46:00+03:00

ссср

франция

сша

дональд трамп

владимир зеленский

жерар аро

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. НАТО, созданная для сдерживания СССР, теперь вынуждена работать над усмирением "нестабильных" Штатов, считает колумнист агентства Блумберг Макс Гастингс. "После десятилетий, в ходе которых основной проблемой для членов НАТО времен холодной войны было сдерживание опасного Советского Союза, проблемой сегодня является усмирение нестабильных США", - пишет Гастингс. Как считает колумнист, европейцы стремятся склонить американского лидера Дональда Трампа к сдержанности с помощью лести. Президент США 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Бывший посол Франции в Соединенных Штатах Жерар Аро позднее заявил, что поведение лидеров ЕС во время визита в Вашингтон было похоже на признание вассальной зависимости от США.

2025

ссср, франция, сша, дональд трамп, владимир зеленский, жерар аро, евросоюз, нато, в мире