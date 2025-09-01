Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии
01.09.2025
Оппозиция ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии
Оппозиция ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии - РИА Новости, 01.09.2025
Оппозиция ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии
Блок "Победа" ждет реакции от нового посла ЕС в Молдавии Ивоны Пиорки на подготовку к фальсификации парламентских выборов со стороны правящей партии "Действие и РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T15:01:00+03:00
2025-09-01T15:01:00+03:00
КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Блок "Победа" ждет реакции от нового посла ЕС в Молдавии Ивоны Пиорки на подготовку к фальсификации парламентских выборов со стороны правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил депутат политсилы Вадим Фотеску. "Назначен новый посол ЕС. Мы будем смотреть, как она отреагирует на готовящиеся фальсификации выборов со стороны ПДС. Будем смотреть, как она отреагирует на то, что оппозицию закрывают по тюрьмам, по домам. Как она отреагирует на то, что оппозицию не допускают до выборов? Как она отреагирует на то, что сотням тысячам граждан Молдавии не дают голосовать, нарушая все международное законодательство и демократические принципы?", - заявил Фотеску журналистам. По его словам, оппозиция также хотела бы видеть реакцию представителей ЕС на притеснение оппозиции. "Мы хотим видеть реакцию на неоднократные обращения представителей Блока "Победа" о нарушениях прав граждан, презумпции невиновности и других основных принципов, гарантирующих права каждого гражданина Республики Молдова", — заключил Фотеску. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланирована на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Оппозиция ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии

Блок "Победа" ждет реакции ЕС на подготовку к фальсификации выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 1 сен - РИА Новости. Блок "Победа" ждет реакции от нового посла ЕС в Молдавии Ивоны Пиорки на подготовку к фальсификации парламентских выборов со стороны правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), заявил депутат политсилы Вадим Фотеску.
"Назначен новый посол ЕС. Мы будем смотреть, как она отреагирует на готовящиеся фальсификации выборов со стороны ПДС. Будем смотреть, как она отреагирует на то, что оппозицию закрывают по тюрьмам, по домам. Как она отреагирует на то, что оппозицию не допускают до выборов? Как она отреагирует на то, что сотням тысячам граждан Молдавии не дают голосовать, нарушая все международное законодательство и демократические принципы?", - заявил Фотеску журналистам.
Режим Майи Санду возрождает для Европы институт узников совести
По его словам, оппозиция также хотела бы видеть реакцию представителей ЕС на притеснение оппозиции.
"Мы хотим видеть реакцию на неоднократные обращения представителей Блока "Победа" о нарушениях прав граждан, презумпции невиновности и других основных принципов, гарантирующих права каждого гражданина Республики Молдова", — заключил Фотеску.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланирована на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт
