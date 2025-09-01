https://ria.ru/20250901/biometriya-2038741672.html
Россиянам сообщат, когда заработает опция посадки в поезд по биометрии
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россиянам сообщат о запуске опции посадки в поезд дальнего следования по биометрии, как только все будет готово, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Алексей Шило. Постановление правительства РФ, разрешающее посадку в поезд по биометрии, при наличии технической возможности у перевозчика, вступило в силу с 1 сентября 2025 года. Эта опция заработает позднее 1 сентября 2025 года, пассажирам для прохода в вагон надо иметь паспорт, говорил журналистам замгендиректора РЖД Евгений Чаркин. "Это возможно. В будущем. У нас с 1 сентября просто появилась возможность в законодательстве использовать эту биометрию, если будут готовы к этому все обустройства и так далее. Поэтому, как только будет все готово, всех, конечно, уведомим", - сказал Шило, отвечая на вопрос РИА Новости. Чаркин отмечал, что РЖД всесторонне прорабатывают вопрос о запуске посадки в поезд по биометрии, готовится нормативная база, создается техрешение для отрасли. Далее после урегулирования всех вопросов РЖД протестируют технологию посадки в поезд по биометрии на одном из маршрутов. Затем будет принято решение о масштабировании технологии на основании полученных результатов. По словам Чаркина при запуске посадки в поезд по биометрии планируется использовать для идентификации пассажиров Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
