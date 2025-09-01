https://ria.ru/20250901/bilayn-2038801918.html

Дочка Билайна стала лидером рынка доставки контента в России

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Дочерняя компания Билайна, CDNvideo, заняла первое место в рейтинге по результатам исследования российского рынка услуг CDN, которое провело международное консалтинговое агентство iKS-Consulting (ИКС-Консалтинг), сообщает пресс-служба оператора.Ее доля для рынка по итогам 2024 года составила 25,2% (доля среди всех компаний, занимающихся CDN).CDN (Content Delivery Network — сеть доставки контента) — это сеть серверов, предназначенных для быстрой доставки цифрового контента. С ней пользователь, обращаясь к интернет-ресурсу, получает данные не с центрального сервера, а с ближайшего в составе сети. Это экономит время на загрузку страниц и позволяет обеспечить бесперебойную и эффективную доставку контента — и при этом сократить расходы на хранение и передачу данных, а также оптимизировать затраты на обслуживание инфраструктуры.Цифровое пространство стремительно развивается, качество и вес контента растут — как и запросы пользователей, которые привыкли к молниеносному взаимодействию. Вкупе с большой географической протяженностью страны все это требует улучшенной логистики. Поэтому все популярные онлайн-сервисы сейчас используют технологии CDN для распространения трафика. Ко всему прочему, CDN позволяет существенно смягчать последствия DDoS-атак (Distributed Denial of Service — распределенный отказ в обслуживании).Благодаря сетям CDN, размещенным в стратегических точках по всей России, люди могут искать информацию, смотреть кино и трансляции, играть в онлайн-игры, общаться по конференц-связи и так далее с минимальной задержкой, вне зависимости от своего местоположения.Генеральный директор CDNvideo Константин Колесов указал, что второй год подряд компания удерживает лидерство на рынке услуг CDN — все благодаря инвестициям в сеть, развитию продуктов и классной команде. Сеть за прошлый год они расширили в два раза, также в два раза увеличили объем S3 хранилища."Продукты непрерывно совершенствуем — в том числе за счет кастомных доработок, сделанных по запросу профессиональных пользователей, то есть технических специалистов. Не забываем и о бизнес-пользователях — для них, в частности, внедрили упрощенный интерфейс управления услугами. Придумываем новые функции и интересные фичи — всей командой, которая у нас очень слаженная и увлеченная", — приводит пресс-служба слова Колесова.Основатель CDNvideo Ярослав Городецкий отметил, что устойчивое лидерство дочерней компании Билайна означает, что они идут в правильном направлении и предоставляют услуги, которые помогают клиентам решать важные задачи. В частности, делать прямые трансляции видео в Интернете, ускорять и защищать сайты и приложения, обрабатывать и хранить архивы видео. Для тех компаний, которые пользовались западными сервисами и которые сейчас испытывают трудности, CDNvideo предусмотрел легкий путь миграции на свои сервисы с практически полной поддержкой функционала."Также на волне хайпа вокруг генеративного ИИ мы запустили облачную платформу, где можно обучать и запускать нейросети, обращаясь к ним по API (Application Programming Interface — интерфейс прикладного программирования). Вишенкой на торте нашего продуктового портфеля стал ИИ-аватар собственной разработки, который наши клиенты могут использовать для коммуникации со своими пользователями в режиме реального времени. Спасибо клиентам, благодаря которым мы имеем ресурсы, чтобы расти и развиваться, акционерам, которые помогают нам это делать, и конкурентам, которые не дают нам почивать на лаврах. Но прежде всего — спасибо нашей команде, которая работает 24 часа в сутки, чтобы решать задачи клиентов и предоставлять им лучшие из возможных услуги", — приводит пресс-служба слова Городецкого.Все упомянутое в тексте программное обеспечение — 18+Реклама, ПАО "Вымплеком", ИНН: 7713076301,erid: F7NfYUJCUneTSTyiJ1TU.

