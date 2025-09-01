Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/bespilotniki-2038919873.html
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго - РИА Новости, 01.09.2025
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго
Украинские беспилотники несколько раз целенаправленно ударили по автозаправочным станциям в Северодонецкой агломерации ЛНР, сообщило региональное министерство... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T18:15:00+03:00
2025-09-01T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники несколько раз целенаправленно ударили по автозаправочным станциям в Северодонецкой агломерации ЛНР, сообщило региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности. "Противник целенаправленно атакует АЗС - на этих выходных зафиксировано несколько ударов БПЛА на территории Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтопэнерго. По информации министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко, на минувших выходных регион столкнулся с беспрецедентным спросом на топливо среди населения на фоне фейков, выпускаемых ВСУ, о дефиците топлива в регионе. По его словам, поставки топлива "осуществляются с перебоями, однако уже сегодня на 44 автозаправочные станции поступит необходимое количество бензина".
https://ria.ru/20250702/lugansk-2026735287.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго

ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в Северодонецкой агломерации ЛНР

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники несколько раз целенаправленно ударили по автозаправочным станциям в Северодонецкой агломерации ЛНР, сообщило региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности.
"Противник целенаправленно атакует АЗС - на этих выходных зафиксировано несколько ударов БПЛА на территории Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтопэнерго.
По информации министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко, на минувших выходных регион столкнулся с беспрецедентным спросом на топливо среди населения на фоне фейков, выпускаемых ВСУ, о дефиците топлива в регионе. По его словам, поставки топлива "осуществляются с перебоями, однако уже сегодня на 44 автозаправочные станции поступит необходимое количество бензина".
Беспилотник ВСУ влетел в окно строительного магазина в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Луганске украинский беспилотник влетел в строительный магазин
2 июля, 14:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала