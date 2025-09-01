https://ria.ru/20250901/bespilotniki-2038919873.html
Дроны ВСУ целенаправленно атаковали АЗС в ЛНР, заявили в Минтопэнерго
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
вооруженные силы украины
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники несколько раз целенаправленно ударили по автозаправочным станциям в Северодонецкой агломерации ЛНР, сообщило региональное министерство топлива, энергетики и угольной промышленности. "Противник целенаправленно атакует АЗС - на этих выходных зафиксировано несколько ударов БПЛА на территории Северодонецкой агломерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале минтопэнерго. По информации министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко, на минувших выходных регион столкнулся с беспрецедентным спросом на топливо среди населения на фоне фейков, выпускаемых ВСУ, о дефиците топлива в регионе. По его словам, поставки топлива "осуществляются с перебоями, однако уже сегодня на 44 автозаправочные станции поступит необходимое количество бензина".
луганская народная республика
