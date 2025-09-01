https://ria.ru/20250901/bespilotniki-2038818158.html
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:01:00+03:00
2025-09-01T12:01:00+03:00
2025-09-01T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_0:133:2463:1518_1920x0_80_0_0_5fa2265f89650565022077e453bf1912.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения разведки в прифронтовой полосе в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск, вблизи украинских позиций была обнаружена и точным попаданием ударного БПЛА уничтожена роботизированная платформа снабжения", - сказали в пресс-центре. Кроме того, в районе населенного пункта Переездное операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск был уничтожен артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" пункт управления БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_263:0:2463:1650_1920x0_80_0_0_2816a40586a12dd308f494ed5f3d9826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Операторы БПЛА уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой