Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ

2025-09-01T12:01:00+03:00

ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения разведки в прифронтовой полосе в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск, вблизи украинских позиций была обнаружена и точным попаданием ударного БПЛА уничтожена роботизированная платформа снабжения", - сказали в пресс-центре. Кроме того, в районе населенного пункта Переездное операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск был уничтожен артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" пункт управления БПЛА противника.

