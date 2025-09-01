Рейтинг@Mail.ru
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/bespilotniki-2038818158.html
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ - РИА Новости, 01.09.2025
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ
Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском,... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T12:01:00+03:00
2025-09-01T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_0:133:2463:1518_1920x0_80_0_0_5fa2265f89650565022077e453bf1912.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "В ходе ведения разведки в прифронтовой полосе в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск, вблизи украинских позиций была обнаружена и точным попаданием ударного БПЛА уничтожена роботизированная платформа снабжения", - сказали в пресс-центре. Кроме того, в районе населенного пункта Переездное операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск был уничтожен артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" пункт управления БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034579892_263:0:2463:1650_1920x0_80_0_0_2816a40586a12dd308f494ed5f3d9826.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Российские беспилотники уничтожили роботизированную платформу ВСУ

Операторы БПЛА уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Операторы БПЛА российской группировки войск "Южная" уничтожили роботизированную платформу ВСУ под Константиновкой и пункт управления БПЛА ВСУ под Северском, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"В ходе ведения разведки в прифронтовой полосе в районе населенного пункта Константиновка операторами БПЛА 77-го отдельного мотострелкового полка "Южной" группировки войск, вблизи украинских позиций была обнаружена и точным попаданием ударного БПЛА уничтожена роботизированная платформа снабжения", - сказали в пресс-центре.
Кроме того, в районе населенного пункта Переездное операторами БПЛА 2-й отдельной гвардейской артиллерийской бригады "Южной" группировки войск был уничтожен артиллерийским налетом 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" пункт управления БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала