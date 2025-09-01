https://ria.ru/20250901/bespilotnik-2038938896.html
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удары по жилому массиву в Первомайске и бывшему складному помещению в Попасной в ЛНР в понедельник, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. "Территория нашего городского округа в очередной раз подверглась налету БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины... В Первомайске удар был нанесен по жилому массиву города, расположенному в непосредственной близости от проезжей части автомобильной дороги общего пользования. В Попасной удару подверглось бывшее складское помещение.", - написал Колягин в своем Telegram-канале. Глава Первомайска отметил, что никто в результате ударов не пострадал, информация о характере и масштабе повреждений уточняется. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Российский лидер Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР
