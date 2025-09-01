Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР - РИА Новости, 01.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/bespilotnik-2038938896.html
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР - РИА Новости, 01.09.2025
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР
Украинские беспилотники нанесли удары по жилому массиву в Первомайске и бывшему складному помещению в Попасной в ЛНР в понедельник, никто не пострадал, сообщил... РИА Новости, 01.09.2025
2025-09-01T19:52:00+03:00
2025-09-01T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
первомайск
луганская народная республика
попасная
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удары по жилому массиву в Первомайске и бывшему складному помещению в Попасной в ЛНР в понедельник, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. "Территория нашего городского округа в очередной раз подверглась налету БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины... В Первомайске удар был нанесен по жилому массиву города, расположенному в непосредственной близости от проезжей части автомобильной дороги общего пользования. В Попасной удару подверглось бывшее складское помещение.", - написал Колягин в своем Telegram-канале. Глава Первомайска отметил, что никто в результате ударов не пострадал, информация о характере и масштабе повреждений уточняется. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Российский лидер Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038849592.html
первомайск
луганская народная республика
попасная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
первомайск, луганская народная республика, попасная
Специальная военная операция на Украине, Первомайск, Луганская Народная Республика, Попасная
Украинские беспилотники нанесли удары по Первомайску и Попасной в ЛНР

ВСУ нанесли удары по жилому массиву в Первомайске и бывшему складу в Попасной

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Фрагмент двигателя беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 1 сен - РИА Новости. Украинские беспилотники нанесли удары по жилому массиву в Первомайске и бывшему складному помещению в Попасной в ЛНР в понедельник, никто не пострадал, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин.
"Территория нашего городского округа в очередной раз подверглась налету БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины... В Первомайске удар был нанесен по жилому массиву города, расположенному в непосредственной близости от проезжей части автомобильной дороги общего пользования. В Попасной удару подверглось бывшее складское помещение.", - написал Колягин в своем Telegram-канале.
Глава Первомайска отметил, что никто в результате ударов не пострадал, информация о характере и масштабе повреждений уточняется.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Российский лидер Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.09.2025
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПервомайскЛуганская Народная РеспубликаПопасная
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала