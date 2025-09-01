https://ria.ru/20250901/bespilotnik-2038888403.html

В Кременной при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Кременной ЛНР, тяжело ранен мирный житель, сообщил глава администрации Кременского муниципального... РИА Новости, 01.09.2025

2025-09-01T16:09:00+03:00

ЛУГАНСК, 1 сен – РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в Кременной ЛНР, тяжело ранен мирный житель, сообщил глава администрации Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков. "Кременской муниципальный округ ежедневно подвергается атакам БПЛА противника. Сегодня, в час пик, враг нанес очередной удар, цинично атаковав гражданский автомобиль. В результате этой бесчеловечной атаки ранение получил мирный житель, гражданин 1970 года рождения", - написал Третьяков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавший оперативно доставлен в городскую больницу, состояние оценивается как тяжелое, он госпитализирован в хирургическое отделение. "Эта трагедия – еще одно напоминание о том, с какой коварной и безжалостной силой мы имеем дело. Держимся вместе и не поддаемся панике! Победа будет за нами", - добавил глава города. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Киева, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

